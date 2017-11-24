Osmanlıspor: 2 - Gençlerbirliği: 0 maç özeti ve golleri izle-24 Kasım

Süper Lig’in 13. hafta müsabakası Başkent derbisine sahne oldu. İki Başkent temsilcisi Osmanlıspor ve Gençlerbirliği Osmanlı Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Başkent derbisini Osmanlıspor 2-0 kazandı.

Maçtan dakikalar

4. dakikada Uğur Çiftçi’nin ortasında kaleci Hakan, Jailton’dan önce çıkarak topu kontrol etti.

33. dakikada Lawal’ın uzun pasında savunmanın hatasından yararlanan Umar, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Hopf hızlı hareket ederek mutlak gölü önledi.

38. dakikada Özer’in pasıyla topu ceza sahası içine taşıyan Cikalleshi’nin şutunda top kalecide kaldı.

39. dakikada Umar’ın ara pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Serdar, kaleci Hopf’u çalımlayarak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

46. dakikada Khalili’nin kullandığı korner atışında Skuletic’in kafa vuruşunu kaleci Hakan son anda kornere çeldi.

50. dakikada korner atışında gelen topa Skuletic vurdu. Kale alanında oluşan karambolde top Jailton’un önünde kaldı. Kale ile arasında yaklaşık iki metre olan Jailton’un şutu kaleci Hakan’dan oyun alanına döndü.

79. dakikada ceza sahası dışından Tugay’ın sert şutu kaleci Hopf’tan döndü. Topu iyi takip eden Serdar Gürler araya girerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-0

89. dakikada ceza sahasına girerken sağ çaprazdan sert çıkaran Manu’nun şutu direğe çarptıktan sonra yerde olan kaleci Hakan’ın kucağında kaldı.

90. dakikada Murat’ın ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Skuletic yere düşerken vurduğu şutta top kaleci Hakan’ın müdahalesiyle önce direğe çarptı sonra kornere çıktı.

OSMANLISPOR GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ ÖZETİ VE GOLLERİ

Evrim Esendemir: “Ligin kırılma maçını oynadık”

Osmanlıspor’da İrfan Buz’un yardımcısı Evrim Esendemir, Gençlerbirliği maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Arkadaşlar bugün çok iyi maç çıkardı. Ve belki de bizim için ligin kırılma maçını oynadık” dedi.

Süper Lig’in 13. hafta müsabakasında Osmanlıspor, sahasında Gençlerbirliği’ni konuk etti. Başkent derbisini Osmanlıspor 2-0 kazandı. Geçtiğimiz hafta ceza alan Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz’un yerine takımın başında, Buz’un yardımcısı Evrim Esendemir vardı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Esendemir, “Zor geçeceğini bildiğimiz bir maça çıktık. Geçen haftadaki gibi iyi bir oyun oynayamayacaktık. Kazanacak oyunu oynamalıydık ve oynadığımızı düşünüyorum. Kazandık ve 3 puanla dönüyoruz, mutluyuz. Trabzon’daki maçın temposu çok yüksekti. Bir de son dakikadaki golle talihsiz bir şekilde puan dahi alamadan evimize dönmüş olmak, psikolojik olarak çok tahribat bırakmıştı oyuncuların üzerinde. Arkadaşlar bugün çok iyi maç çıkardı. Ligin kırılma maçını oynadık. Bu kadar yaslanmak oyunun bir parçası değildi. Ama takdir ederseniz ki öne geçtik. Oyunun içindeki planları tam anlamıyla gerçekleştiremedik. Kenarda hocamızın olmaması oyuncularımızı etkiledi” ifadelerini kullandı.