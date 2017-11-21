ÖZET: Beşiktaş Porto geniş özet izle

Beşiktaş Porto maç özetini, golleri ve maç sonu gelişmelerini haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, bu akşam Vodafone Park'ta ağırladığı Porto ile 1-1 berabere kaldı. Bu skor ile kara kartal gruptan çıkmayı garantiledi.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ilki başardı

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. maçında Portekiz'in Porto takımıyla 1-1 berabere kalan Beşiktaş, son 16 turuna yükselerek tarihinde bir ilki gerçekleştirdi.

Rakibi karşısında 29. dakikada 1-0 geriye düşen siyah-beyazlı ekip, 41. dakikada Anderson Talisca'nın golüyle beraberliği sağladı. İkinci yarıda Ricardo Quaresma ve Ryan Babel ile iki önemli pozisyonu değerlendiremeyen Beşiktaş, sahadan 1-1 beraberlikle ayrılarak, grup mücadelesinin bitmesine bir maç kala lider olarak adını üst tura yazmayı başardı.

- Kuveyt Meclis Başkanı da izledi

Asya Parlamenter Asamblesi 10. Genel Kurulu'na katılmak üzere İstanbul'da bulunan Kuveyt Meclis Başkanı Marzouq Al-Ghanim de karşılaşmayı izledi. Marzouq Al-Ghanim, mücadeleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile protokol tribününde takip etti.

Beşiktaş:1 Porto: 1 maç özeti ve golleri izle-BJK Porto geniş ÖZET Beşiktaş Porto maç özetini ve gollerini izlemek için haberimize bakabilirsiniz. UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. haftasında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Porto'yu ağırladı. Karşılaşmanın ilk yarısı karışılıklı gollerle 1-1 tamamlandı. Beşiktaş Porto maçının ikinci yarısından gelişmeleri, maç sonucunu, geniş özet ve golleri sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz.UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. hafta maçında Porto ile 1-1 berabere kalan Beşiktaş, gruptan lider olarak bir üst tura çıkmayı garantiledi.Beşiktaş-Porto maçından notlarBeşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda Porto ile oynanan 5. hafta karşılaşmasında ideal 11'ini sahaya sürdü.Süper Lig'de Teleset Mobilya Akhisarspor ile oynanan karşılaşmada farklı bir 11'e şans veren Güneş, sakatlığı geçen Pepe'ye tarihi maçta görev verdi. Portekiz milli takım formasıyla yaşadığı sakatlık nedeniyle son lig mücadelesinde kadroda yer almayan Pepe, Porto maçında savunmanın göbeğinde her zaman olduğu gibi rakip hücumlarını engellemeye çalıştı. Pepe'nin yokluğunda savunmada oynayan Gary Medel ise yedekler arasında yer aldı.Video: Beşiktaş 1-1 Porta (Geniş Özet)Babel ve Cenk de ilk 11'deTeleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmasında yedek soyunan ancak ikinci yarı oyuna dahil olan Cenk Tosun ve Ryan Babel de Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu karşılaşmada ilk 11'de şans buldu. Süper Lig karşılaşmasında ilk 11'de sahaya çıkan Jeremain Lens ile Alvaro Negredo, Porto maçında yedekler arasında yer alırken, bu oyuncuların yerine Cenk Tosun ve Babel görev yaptı.Caner Erkin kadrodaŞenol Güneş, Caner Erkin'i de maç kadrosuna dahil etti. Süper Lig'de Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından yaptığı hareket nedeniyle 6 maç ceza alan Caner Erkin, uzun bir aradan sonra kadroda kendisine yer buldu. Cezası nedeniyle şu ana dek Aytemiz Alanyaspor, Göztepe ve Teleset Mobilya Akhisarspor karşılaşmalarını kaçıran siyah-beyazlı oyuncu, Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile oynanan mücadelede ise Güneş tarafından kadroda tercih edilmemişti.Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Tolga Zengin, Matej Mitrovic ve Oğuzhan Özyakup da yedekler arasında yer aldı.Aboubakar, eski takımına karşıGeçen sezon kiralık olarak Beşiktaş'ta oynayan Vincent Aboubakar, bu sefer Porto formasıyla Vodafone Park'a çıktı. Siyah-beyazlı takımda geçen sezon 12 lig, 6 Avrupa ve 1 Türkiye Kupası golüne imza atan Aboubakar, 169 gün sonra eski takımına karşı Vodafone Park'da sahada yer aldı.Tarihi maça büyük ligiBeşiktaşlı taraftarlar, tarihi maça büyük ilgi gösterdi ve stadı tamamen doldurdu. Karşılaşmanın başlamasını coşkulu tezahüratlarla bekleyen taraftarlar, mücadele öncesinde oyuncuları tribüne çağırarak moral verdi. Bu arada az sayıdaki Porto taraftarı da kendilerine ayrılan bölümden takımlarına destek vermeye çalıştı.Maç öncesi yemekKarşılaşma öncesi siyah-beyazlı kulübün yöneticileri, Porto heyeti ve UEFA delgesine bir yemek verdi. Vodafone Park'taki restoranda gerçekleştirilen yemeğe Beşiktaş Kulübü adına başkan Fikret Orman, yönetim kurulu üyeleri Ahmet Ürkmezgil ve Hüseyin Mican, Porto Kulübü Başkanı Jorge Nuno Pinto da Costa ile kulüp yetkililerinin yanı sıra UEFA Delegesi Rudolphe Mannaerts katıldı. Yemeğin ardından Fikret Orman, Jorge Nuno Pinto da Costa ile Rudolphe Mannaerts'a günün anısına plaket takdim etti.Video: Talisca'nın golünde Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle sevindi

- Yenilgisiz yoluna devam ediyor

Siyah-beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi'ndeki beşinci maçını da yenilgisiz tamamlayarak yoluna namağlup devam etti. G Grubu'ndaki ilk 3 maçını kazanan Beşiktaş, sonraki iki karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı. İlk maçta Porto'yu 3-1 yenen siyah-beyazlılar, ardından Leipzig'i 2-0 ve Monaco'yu 2-1 mağlup etti. Son iki karşılaşmasında Monaco ve Porto ile evinde 1-1'lik skorlarla ayrılan Beşiktaş, 11 puana ulaşarak gruptan çıktı.

- Maç sonrası büyük sevinç

Karşılaşmanın ardından Beşiktaşlı oyuncular ve taraftarlar, gruptan çıkmanın sevincini coşkulu bir şekilde yaşadı. Saha içinde birbirine sarılan oyuncular, daha sonra tribüne yöneldi. Taraftarlarla tezahürat yapan futbolcular, gruptan çıkmayı doyasıya yaşadı. Siyah-beyazlı taraftarlar, takımlarına bir ilki yaşatan teknik direktör Şenol Güneş'e de sevgi gösterisinde bulundu.

- Aboubakar üçlü çektirdi

Porto forması giyen Vincent Aboubakar'ın karşılaşma sonrası eski takımı Beşiktaş'ın taraftarlarına üçlü çektirmesi dikkati çekti. Maç boyunca etkisiz bir oyun sergileyen Aboubakar, taraftarların isteği üzerine bu hareketi yaptı. Aboubakar, Porto ile oynanan ilk karşılaşmayı kazanan Beşiktaş'ın soyunma odasına gitmiş ve siyah-beyazlı oyuncuların kutlamalarına katılmasıyla kendi camiasından tepki görmüştü.

Beşiktaş'ın maç sonu 3’lüsü Porto'lu Aboubakar’dan-Video izle Beşiktaş, Porto ile 1-1 berabere kalarak grup liderliğini garantilerken, karşılaşma sonunda sahalarda ender rastlanan bir durum ortaya çıktı. Porto’nun forveti Aboubakar, Beşiktaş tribünlerine 3’lü çektirdi.Porto karşısında aldığı 1-1’lik beraberlikle grubu lider tamamlamayı garantileyen Beşiktaş’ta maç sonunda üst tura çıkmanın sevinci yaşandı. Tribünleri dolduran taraftarlar bütün takımı ve Teknik Direktör Şenol Güneş’i tribüne davet ederken, gelenekselleşen maç sonu 3’lüsü yine yapıldı. Ancak bu kez futbol sahalarında ender görülen bir durum yaşandı ve maç sonu 3’lüsünü rakip takım oyuncusu yaptırdı. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Porto’nun yıldız golcüsü Aboubakar, siyah-beyazlı tribünlere 3’lü çektiren isim oldu. Aboubakar, Beşiktaş tribünlerine 3’lü çektirirken, siyah-beyazlı taraftarlar, eski golcülerini bağırlarına bastı ve Aboubakar’a uzun süre tezahürat yaptı.Işte Aboubakar'ın 3'lük çektirdiği o an. 🤗 pic.twitter.com/8jPlz2d1ER

- Fenerbahçe'yi yakaladı

Grupta 11 puana ulaşan Beşiktaş, Fenerbahçe gibi en yüksek puan alan Türk takımı oldu. Fenerbahçe, 2007-2008 sezonunda Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgiyle grupta 11 puan elde etmişti. Siyah-beyazlı ekip, grupta namağlup yoluna devam ederek bu puana ulaştı ve sarı-lacivertli ekibin rekorunu egale etti.

- İç sahada yine yenilmedi

Beşiktaş, Avrupa kupalarında iç sahadaki başarılı performansını da sürdürdü. Evinde son yenilgisini 2014-2015 sezonunda Belçika temsilcisi Club Brugge'a UEFA Avrupa Ligi'nde 3-1 mağlup olarak alan siyah-beyazlı ekip, bu karşılaşmanın ardından üst üste oynadığı 12 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Beşiktaş, bu 12 iç saha karşılaşmasında 5 galibiyet ve 7 beraberlik elde etti.

Siyah-beyazlı ekip, evindeki son 20 karşılaşmada da sadece 1 kez mağlup oldu. Bu 20 karşılaşmadaki tek yenilgisini Club Brugge'a karşı alan Beşiktaş, rakiplerine 10 kez üstünlük sağlarken, 9 karşılaşmadan da beraberlikle ayrıldı. Rakiplerini konuk ettiği son 20 maçta 32 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde 18 gol gördü.

- Vodafone Park üst üste 5. beraberlik

Beşiktaş, Vodafone Park'ta üst üste 5. beraberliğini aldı. Dolmabahçe'de resmi maçlardaki son galibiyetini Leipzig'i 2-0 mağlup ederek alan siyah-beyazlı takım, sonraki 5 karşılaşmayı beraberlikle tamamladı.

Beşiktaş, bu süreçte Süper Lig'de Trabzon (2-2), Medipol Başakşehir (1-1) ve Teleset Mobilya Akhisarspor (0-0) maçlarında eşitliği bozamadı. Siyah-beyazlı ekip, Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ve Porto karşılaşmalarında da 1-1'lik skorlarla ayrıldı.

- Talisca'dan 6. gol

Karşılaşmanın 41. dakikasında Beşiktaş'ın beraberlik golünü kaydeden Anderson Talisca, siyah-beyazlı formayla Avrupa kupalarında 6. golüne imza attı. Geçen sezon Avrupa'da 3 gol atan Talisca, Porto'ya attığı golle 2017-2018'de de aynı sayıya ulaştı. Brezilyalı futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde 4 gole ulaşarak, Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda aynı sayıda golü bulunan Oktay Derelioğlu'nu yakaladı.

- Azerbaycan'dan Beşiktaş'a destek

Beşiktaş'a Porto karşısında Azerbaycan'dan da destek geldi. Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki 68 bin kapasiteli Bakü Olimpiyat Stadı'nda TSİ 18.00'den 23.00'e kadar siyah-beyaz ışıklandırıldı. Statta ayrıca "Cometobesiktas" görseli kullanıldı.