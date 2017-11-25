ÖZET: Evkur Yeni Malatyaspor Beşiktaş maç özeti burada!

Evkur Yeni Malatyaspor Beşiktaş maç özeti izlemek için haberimizden faydalanabilirsiniz. Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Malatyaspor Beşiktaş maçının sonucunu, geniş özetini, golleri ve karşılaşmadan notları sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz.

Evkur Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçından notlar

Süper Lig'in 13. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, cezalı oyuncuların yanı sıra mücadele öncesinde sakatlık yaşayan Pepe'nin durumu nedeniyle hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile oynanan maça göre ilk 11'de zorunlu 2 değişiklik yaptı.

Siyah-beyazlı ekipte, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi Pepe sıkıntısı yaşandı. Tecrübeli oyuncu, ısınma çalışmaları sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk 11'den çıkarıldı ve yedek soyundu. Şenol Güneş, bu oyuncunun yerine savunmanın göbeğinde Necip Uysal'a şans verdi.

Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Dusko Tosic ile Gary Medel de 13. hafta mücadelesinde takımlarını yalnız bıraktı. Bu oyuncuların yokluğunda siyah-beyazlı ekipte savunmada Necip ile Matej Mitrovic forma giydi. Bu sezon ligde sadece 4. haftadaki Kardemir Karabükspor maçında sonradan oyuna girerek 19 dakika süre alan Mitrovic, eksik oyuncular nedeniyle ilk kez bir müsabakaya ilk 11'de başladı.

Siyah-beyazlı ekip, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasına Fabricio, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Mitrovic, Adriano, Hutchinson, Tolgay Arslan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun 11'iyle çıktı.

- Ev sahibi ekipte iki değişiklik

Evkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 12. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçının 11'ine göre kadroda iki değişikliğe gitti.

Bulut, Beşiktaş mücadelesine takımını Ertaç Özbir, Chebake, Yalçın Ayhan, Sadık Çiftpınar, Cissokho, Aytaç Kara, Murat Yıldırım, Azubuike, Pereira, Adem Büyük, Boutaib 11'iyle çıkardı.

Genç teknik adam, Aytemiz Alanyaspor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Faslı golcü Boutaib'e görev verirken, o mücadeleye 11'de başlayan Batuhan Altıntaş'ı kadroya almadı. Erol Bulut, orta sahada da Barazite'nin yerine Azubuike'yi görevlendirdi.

EVKUR YENİ MALATYASPOR BEŞİKTAŞ ÖZET

- Evkur Yeni Malatyaspor'dan Beşiktaş'a kutlama

Sarı-siyahlı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubundan lider olarak çıkmayı garantileyen Beşiktaş'a maç öncesinde jest yaptı. Malatya temsilcisi, karşılaşma öncesi ısınmaya "Gururumuz Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi 2. turunda başarılar dileriz" yazılı pankartla çıktı. Ayrıca iki takım da karşılaşma öncesi seremoniye çıkarken 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "İyi ki varsın öğretmenim" pankartı taşıdı.

- Yeni Malatya Stadı tamamen doldu

Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının oynandığı Yeni Malatya Stadı tamamen doldu. Süper Lig'in 5. haftasındaki Bursaspor maçıyla hizmete giren 27 bin 44 kişi kapasiteli stattaki tüm biletler satıldı. Ev sahibi takım taraftarları, maça büyük ilgi gösterirken, Beşiktaş taraftarları da tribünde kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu. Statta güvenlik açısından Beşiktaş taraftarlarının bulunduğu tribünün alt kısmı boş bırakıldı.

- Taraftarlara çiğköfte dağıtıldı

Maç öncesi Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı Sait Aybak, taraftarlara çiğköfte dağıttı. Evkur Yeni Malatyaspor'un göğüs sponsoru da olan Aybak'ın organizasyonunda Yeni Malatya Stadı kapasitesi olan 27 bin 44 adet çiğköfte, hem ev sahibi takım hem de Beşiktaş taraftarlarına ücretsiz olarak verildi.