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PFDK ceza yağdırdı! PFDK kararları 23 Kasım

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig’de geçtiğimiz hafta maçlarının ardından alınan kararları açıkladı.

Haber Merkezi IHA
PFDK ceza yağdırdı! PFDK kararları 23 Kasım

PFDK ceza yağdırdı! PFDK kararları 23 Kasım

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Süper Lig’de geçtiğimiz hafta maçlarının ardından alınan kararları açıkladı.

PFDK, bugün gerçekleştirdiği toplantının ardından alınan kararları açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun internet sitesinden duyurulan kararlar şöyle:
“1- KAYSERİSPOR Kulübünün, 19.11.2017 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ - KAYSERİSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
2- TRABZONSPOR A.Ş.’nin, 19.11.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 15.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
3- OSMANLISPOR FUTBOL Kulübü teknik sorumlusu İRFAN BUZ’un, 19.11.2017 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş. - OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
4- TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR sporcusu PAULO HENRIQUE CARNEIRO FILHO’nun, 17.11.2017 tarihinde oynanan BEŞİKTAŞ A.Ş. - TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu müsabakasında, rakip takım sporcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle takdiren 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 4.350 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
5- ADANA DEMİRSPOR Kulübünün, 18.11.2017 tarihinde oynanan ADANA DEMİRSPOR - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
6- ESKİŞEHİRSPOR Kulübünün, 19.11.2017 tarihinde oynanan BALIKESİRSPOR BALTOK - ESKİŞEHİRSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
7- SAMSUNSPOR Kulübünün, 19.11.2017 tarihinde oynanan SAMSUNSPOR - ADANASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle takdiren 7.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
8- BOLUSPOR Kulübü yöneticisi HAKKI ÖZTABAĞ’ın, 20.11.2017 tarihinde oynanan GAZİANTEPSPOR - BOLUSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle takdiren 21 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 13.000 TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,
9- GRANDMEDICAL MANİSASPOR Kulübü antrenörü FATİH TEKKE’nin, 18.11.2017 tarihinde oynanan GRANDMEDICAL MANİSASPOR - ELAZIĞSPOR TFF 1. Lig müsabakasında, akreditasyon kartını görünür bir şekilde boynuna asmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle takdiren İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.”

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