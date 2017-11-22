Rasim Ozan Kütahyalı kimdir, kaç yaşında, mesleği ne, nereli? sorularının yanıtları son günlerde çokça merak ediliyor. Beyaz TV'de bir futbol programında yorumculuk yapan Rasim Ozan Kütay Boşnakjlara yönelik hakaret içeren sözler sarfetmesi sonrasında çok büyük tepkiler aldı. Peki Rasim Ozan Kütahyalı kimdir? İşte biyografisi...
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Rasim Ozan Kütahyalı kimdir, kaç yaşında, mesleği ne, nereli? sorularının yanıtları haberimizde. Beyaz TV'de Boşnaklara yönelik kullandığı hakaretler sonrasında tepkiler çığ gibi büyüdü. Birçok ünlü isim Rasim Ozan Kütahyalı'ya Twitter üzerinden büyük tepkiler gösterdi. Saffet Sancaklı, Şahan Gökbakar, Uğur Demirok, Hidayet Türkoğlu ve birçok Boşnak uyruklu vatandaşlar tepkilerini diler getirdiler. Tepkilerin çığ gibi büyümesi sonrasında Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV'den kovuldu. Ayrıca sponsor firma Beyaz TV'yi bırakma kararı aldı.
RASİM OZAN KÜTAHYALI KİMDİR?
1981 doğumlu olan Rasim Ozan Kütahyalı Mühendis bir baba ve Öğretmen bir annenin evladı. Rasim Ozan Kütahyalı İzmir 60. Yıl Anadolu Lisesi’ni tamamladıktan sonra Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okumaya devam etmiş ancak 2. sınıfta ayrılmıştır.
2008 yılında Taraf gazetesinde köşe yazarlığına başlayan Rasim Ozan Kütahyalı 2011 yılında Takvim Gazetesi köşe yazarlığına geçiş yapmıştır.
Sonrasında ise Kanal T, CNN Türk, Kanaltürk ve Beyaz Tv’de görev alan Rasim Ozan Kütahyalı son olarak Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır.
2010 yılında gazeteci Nagehan Alçı ile evlenmiş ve bu evliliğinden Betül Yasemin ve Ayşe Ela isimli 2 kızı vardır. Rasim Ozan Kütahyalı İzmir doğumlu soyisminden anlaşılacağı üzere aslen Kütahya’lıdır, büyük dedesi seneler önce İzmir’e yerleşmiştir.
Kütahya Barosu’ndan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında suç duyurusu
Kütahya Baro Başkanı Ahmet Atam, Rasim Ozan Kütahyalı’nın canlı yayında Boşnaklarla ilgili sözlerine tepki gösterdi.Kütahyalı hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden Atam, "Bir televizyon kanalında sarf ettiği dini ve milli geleneklerimize uymayan, belden aşağı, yakışıksız ve aynı zamanda Boşnakları hedef alan ırkçı, aşağılayıcı, tahrik edici, nefret ve hakaret içerikli sözler sarf eden Rasim Ozan Kütahyalı’lı kınıyoruz. Sadece soyadı Kütahyalı olup; aslında Kütahya ile de, hiç bir ilgi ve alakası bulunmayan Rasim Ozan Kütahyalı isimli şahıs hakkında Kütahya Baro Başkanlığı olarak suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.
Sponsor firma Sanica Beyaz TV'yi bıraktı
Boşnaklara yönelik skandal sözlerin ardından Beyaz TV'den kovulan Rasim Ozan Kütahyalı'ya tepkiler çığ gibi büyüdü. Programın sponsoru Sanica Boru da desteğini çekme kararı aldı. Sanica Yönetimi'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:
"Halkımızın hassasiyetlerine duyarlıyız. 21.11.2017 tarihi itibariyle Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarındaki sponsorluklarımızdan çekildiğimizi belirtiriz."
SAFFET SANCAKLI'DAN ÇOK SERT TEPKİ
MHP Milletvekili Saffet Sancaklı da Kütahyalı'nın sözlerine kayıtsız kalmadı ve "Şerefsiz oğlu şerefsiz. Böyle insanların artık toplum dışına çıkarılması lazım. Bu işin peşini bırakmayacağım.” açıklamasını yaptı.
HİDAYET TÜRKOĞLU SAVCILARI GÖREVE ÇAĞIRDI
Akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu savcıları göreve çağırdı. Türkoğlu, "Tarih boyunca Türklerle dostluğu ve samimiyeti sayesinde tüm dünyayı kıskandıran Bosna Halkını, aşağılık, adi ve akılsız yakıştırmayla küçük düşürmeye çalışan Rasim Ozan Kütahyalı ve onun gibileri hak etmiyoruz. Bir Boşnak olarak, bu şahsı ağır şekilde kınıyor, savcılarımızı göreve davet ediyorum." diye konuştu.
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