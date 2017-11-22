Rasim Ozan Kütahyalı kimdir, kaç yaşında, mesleği ne, nereli? sorularının yanıtları haberimizde. Beyaz TV'de Boşnaklara yönelik kullandığı hakaretler sonrasında tepkiler çığ gibi büyüdü. Birçok ünlü isim Rasim Ozan Kütahyalı'ya Twitter üzerinden büyük tepkiler gösterdi. Saffet Sancaklı, Şahan Gökbakar, Uğur Demirok, Hidayet Türkoğlu ve birçok Boşnak uyruklu vatandaşlar tepkilerini diler getirdiler. Tepkilerin çığ gibi büyümesi sonrasında Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV'den kovuldu. Ayrıca sponsor firma Beyaz TV'yi bırakma kararı aldı.

RASİM OZAN KÜTAHYALI KİMDİR?

1981 doğumlu olan Rasim Ozan Kütahyalı Mühendis bir baba ve Öğretmen bir annenin evladı. Rasim Ozan Kütahyalı İzmir 60. Yıl Anadolu Lisesi’ni tamamladıktan sonra Bilgi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okumaya devam etmiş ancak 2. sınıfta ayrılmıştır.

2008 yılında Taraf gazetesinde köşe yazarlığına başlayan Rasim Ozan Kütahyalı 2011 yılında Takvim Gazetesi köşe yazarlığına geçiş yapmıştır.

Sonrasında ise Kanal T, CNN Türk, Kanaltürk ve Beyaz Tv’de görev alan Rasim Ozan Kütahyalı son olarak Sabah gazetesinde köşe yazarlığı yapmıştır.

2010 yılında gazeteci Nagehan Alçı ile evlenmiş ve bu evliliğinden Betül Yasemin ve Ayşe Ela isimli 2 kızı vardır. Rasim Ozan Kütahyalı İzmir doğumlu soyisminden anlaşılacağı üzere aslen Kütahya’lıdır, büyük dedesi seneler önce İzmir’e yerleşmiştir.

Kütahya Barosu’ndan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında suç duyurusu

Kütahya Baro Başkanı Ahmet Atam, Rasim Ozan Kütahyalı’nın canlı yayında Boşnaklarla ilgili sözlerine tepki gösterdi.Kütahyalı hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ifade eden Atam, "Bir televizyon kanalında sarf ettiği dini ve milli geleneklerimize uymayan, belden aşağı, yakışıksız ve aynı zamanda Boşnakları hedef alan ırkçı, aşağılayıcı, tahrik edici, nefret ve hakaret içerikli sözler sarf eden Rasim Ozan Kütahyalı’lı kınıyoruz. Sadece soyadı Kütahyalı olup; aslında Kütahya ile de, hiç bir ilgi ve alakası bulunmayan Rasim Ozan Kütahyalı isimli şahıs hakkında Kütahya Baro Başkanlığı olarak suç duyurusunda bulunduk" diye konuştu.

Sponsor firma Sanica Beyaz TV'yi bıraktı

Boşnaklara yönelik skandal sözlerin ardından Beyaz TV'den kovulan Rasim Ozan Kütahyalı'ya tepkiler çığ gibi büyüdü. Programın sponsoru Sanica Boru da desteğini çekme kararı aldı. Sanica Yönetimi'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"Halkımızın hassasiyetlerine duyarlıyız. 21.11.2017 tarihi itibariyle Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarındaki sponsorluklarımızdan çekildiğimizi belirtiriz."

SAFFET SANCAKLI'DAN ÇOK SERT TEPKİ

MHP Milletvekili Saffet Sancaklı da Kütahyalı'nın sözlerine kayıtsız kalmadı ve "Şerefsiz oğlu şerefsiz. Böyle insanların artık toplum dışına çıkarılması lazım. Bu işin peşini bırakmayacağım.” açıklamasını yaptı.

Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV’de ne dedi? ROK resmen Beyaz TV’den kovuldu Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV ekranlarında ne dedi? Yaptıkları programlarla ve konuştukları konularla gündemden düşmeyen ‘Beyaz Futbol’ programında Rasim Ozan Kütahyalı skandal cümleler kurdu. Boşnaklarla ilgili tepki çeken sözler söyleyen Rasim Ozan Kütahyalı programdan kovuldu. Resmi açıklamayı hem MHP Milletvekili Saffet Sancaklı hem de Ertem Şener yaptı. Peki Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV ekranlarında ne söyledi?Beyaz TV'de dün akşam yayınlanan 'Beyaz Futbol' programında Boşnaklara yönelik hakaret içeren sözler söyleyen Rasim Ozan Kütahyalı'ya tepkiler çığ gibi büyüdü.Programın moderatörü Ertem Şener program açılışında Rasim Ozan Kütahyalı'nın ayrılığını 'Bu akşam kanal yönetimimizle aldığımız karar doğrultusunda, bugünden itibaren Rasim Ozan Kütahyalı ile yollarımızı ayırdık.' sözleriyle duyurdu.BALKAN FEDERASYONLARI ORTAK AÇIKLAMA YAPTIVe Kütahyalı'ya tepkiler art arda geldi. Balkan ve Boşnak dernekleri yaptıkları ortak açıklamada "Kütahyalı’nın sarf ettiği bu sözler, kelimenin tam anlamıyla, belden aşağı, terbiyesizce, dini ve milli geleneklerimize uymayan sözcükler olmasının yanında, aynı zamanda ırkçı, aşağılayıcı, küçümseyici, tahrik edici, nefret ve hakaret içerikli sözlerdir” ifadeleri kullanıldı.SAFFET SANCAKLI'DAN ÇOK SERT TEPKİMHP Milletvekili Saffet Sancaklı da Kütahyalı'nın sözlerine kayıtsız kalmadı ve "Şerefsiz oğlu şerefsiz. Böyle insanların artık toplum dışına çıkarılması lazım. Bu işin peşini bırakmayacağım.” açıklamasını yaptı.SAFFET SANCAKLI AYRILIĞI DUYURDURasin Ozan Kütahyalı denen o şerefsiz an itibari ile #beyaztv’den kovulmuştur— Saffet Sancaklı (@saffetsancakli) 20 Kasım 2017 HİDAYET TÜRKOĞLU SAVCILARI GÖREVE ÇAĞIRDIBir Boşnak olarak, bu şahsı ağır şekilde kınıyor, savcılarımızı göreve davet ediyorum.— Hidayet Türkoğlu (@hidoturkoglu15) 20 Kasım 2017 Akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu savcıları göreve çağırdı. Türkoğlu, "Tarih boyunca Türklerle dostluğu ve samimiyeti sayesinde tüm dünyayı kıskandıran Bosna Halkını, aşağılık, adi ve akılsız yakıştırmayla küçük düşürmeye çalışan Rasim Ozan Kütahyalı ve onun gibileri hak etmiyoruz. Bir Boşnak olarak, bu şahsı ağır şekilde kınıyor, savcılarımızı göreve davet ediyorum." diye konuştu.Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV'de ne dedi?Rasim Ozan Kütahyalı Beyaz TV ekranlarında iğrenç sözler söyledi. Sarf ettiği iğrenç sözler nedeniyle bu konuşmayı sizinle paylaşamıyoruz.Programın ilk vukuatı değilDaha önceki programları da tartışmalı geçmiş ve Rasim Ozan Kütahyalı'nın söylediği sözler sosyal medyada tartışmaya yol açmıştı.Video: Beyaz TV'de ilginç diyaloglar!Rasim Ozan'a Şahan cevap verdiBoşnaklara yönelik skandal sözlerin ardından Beyaz TV'den kovulan Rasim Ozan Kütahyalı'ya bir tepki de komedyen Şahan Gökbakar'dan geldi. Instagram hesabından Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü'nün fotoğrafını paylaşan Şahan Gökbakar, isim vermeden Kütahyalı'ya tepki gösterdi. Şahan Gökbakar şu mesajı paylaştı:"Bir lafa bakarım laf mı diye, bir de söyleyene bakarım adam mı diye" sözünü boşununa dememişler.Balkan göçmeni bir ailenin torunu olarak şunu çok net söylemeliyim; Boşnaklar haysiyetlerini ve vatanlarını savunmak için Avrupa'nın orta yerinde nasıl dimdik mücadele ettiler herkes gördü.Şerefli, onurlu ve namuslu bir millettir Boşnaklar. O kadar!" yorumunu paylaştı.RTÜK Rasim Ozan Kütahyalı için inceleme başlattıRadyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), bu haftaki toplantısında Rasim Ozan Kütahyalı'nın Boşnak vatandaşlara yönelik tepki çeken sözlerinin yer aldığı yayını görüşmek üzere toplanacak.RTÜK'ün bu hafta cuma günü gerçekleştirilmesi planlanan Üst Kurul toplantısında, Beyaz TV'de önceki gün yayımlanan "Beyaz Futbol" programındaki Rasim Ozan Kütahyalı'nın sözleri ele alınacak.Sponsor firma Sanica Beyaz TV'yi bıraktıBoşnaklara yönelik skandal sözlerin ardından Beyaz TV'den kovulan Rasim Ozan Kütahyalı'ya tepkiler çığ gibi büyüdü.Programın sponsoru Sanica Boru da desteğini çekme kararı aldı. Sanica Yönetimi'nden yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:"Halkımızın hassasiyetlerine duyarlıyız. 21.11.2017 tarihi itibariyle Beyaz Futbol ve Derin Futbol programlarındaki sponsorluklarımızdan çekildiğimizi belirtiriz."

HİDAYET TÜRKOĞLU SAVCILARI GÖREVE ÇAĞIRDI

Akşam saatlerinde ise Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı ve Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu savcıları göreve çağırdı. Türkoğlu, "Tarih boyunca Türklerle dostluğu ve samimiyeti sayesinde tüm dünyayı kıskandıran Bosna Halkını, aşağılık, adi ve akılsız yakıştırmayla küçük düşürmeye çalışan Rasim Ozan Kütahyalı ve onun gibileri hak etmiyoruz. Bir Boşnak olarak, bu şahsı ağır şekilde kınıyor, savcılarımızı göreve davet ediyorum." diye konuştu.

Rasim Ozan Kütahyalı kimdir, kaç yaşında, mesleği ne, nereli? sorularının yanıtları haberimizde sizlerle paylaştık.



