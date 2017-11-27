Reza Zarrab kimdir, kaç yaşında, nereli?

Reza Zarrab kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? sorularının yanıtı haberimizde. Son zamanlarda basında adı çok sık geçen Reza Zarrab Amerika Birleşik Devletleri'nde göz altına alındı. Hakkında çıkan iddialara dair Başbakn Yardımcısı Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, Reza Zarrab dosyası Türkiye'ye tartışmasız bir kumpastır, Türkiye'ye siyasal bir operasyon yürütülüyor. Zarrab davası üzerinden Türkiye'ye birtakım yaptırımlar getirmek istiyorlar ifadelerini kullandı. Peki Reza Zarrab kimdir? İşte ayrıntılar...

REZA ZARRAB KİMDİR?

13 temmuz 1984 yılında dünyaya gelen Reza Zarrab aslen İranlıdır. Eğitimini Bakü’de tamamlayan Zarrab, 2006 yılında tamamen İstanbul‘a yerleşmiştir. Zengin bir ailenin evladı olan Reza Zarrab, küçük yaşlardan itibaren ticaretle uğraşmaktadır. Armatörlük, kuyumculuk, petrol ticareti gibi işlerle uğraşan Reza Zarrab, kısa sürede servetine servet katmış özellikle de altın piyasasında nam salmıştır.

2010 yılında Türkiye'nin önde gelen sanatçılarından biri olan Ebru Gündeş ile evlenen Reza Zarrab'ın bu evliliğinden Alara adında bir kızı vardır. 19 Mart 2016 yılında Amerika ziyareti sırasında gözaltına alınan Zarrab banka dolandırıcılığı ve kara para aklama suçunda 75 yıl hapis istemiyle yargılanmaktadır. Son olarak Ebru Gündeş'in boşanma davası açmasıyla gündeme gelen Reza Zarrab halen New York’ta tutukludur.

HÜKÜMETTEN REZA ZARRAB AÇIKLAMASI

ABD'de görülen Reza Zarrab davası hakkında da konuşan Bozdağ şunları söyledi: "eza Zarrab dosyası Türkiye'ye tartışmasız bir kumpastır, Türkiye'ye siyasal bir operasyon yürütülüyor. Zarrab davası üzerinden Türkiye'ye birtakım yaptırımlar getirmek istiyorlar. İran ile Türkiye ticareti bizim hukukumuza ve uluslararası hukuka uygundur. Türkiye'nin (ABD'nin İran ambargosunu) delmesi söz konusu değil; FETÖ eliyle Türkiye ekonomisine yaptırım uygulatmayı ve ekonomiyi çökertmeyi hedefliyorlar. ABD'de bu yargılamayı yapanlara soruyorum, sizin elinizde Rıza Sarraf'ı suçlayan doğru deliller var mı yok mu? Varsa bu delilleri size kim getirdi? Hukuki dayanaktan yoksun olan bu davanın düşürülmesi veya sonlandırılması gerekmektedir. Zarrab'a "ya ölene kadar hapiste kalacaksın, ya da bizim dediklerimizin altına imza atacaksın" denmiş olabilir; ceza tehdidi ile korkutularak iftiralara imza atmaya zorlanıyor. Zarrab'ın şu anda (sanık değil) tanık olduğuna dair haberler var; saklanıp saklanmadığı ya da sanıklıktan çıkarıldığı haberlerinin doğruluğunu önümüzdeki günlerde göreceğiz. Hukuki dayanaktan yoksun olan Zarrab davasının düşürülmesi ya da sonlandırılması gerekiyor."