Sakarya’da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde çıkan silahlı kavgada 23 yaşındaki Kazım Yıldız hayatını kaybetti, bir kişi de yaralandı. Olay, dün gece saatlerinde Beşköprü Mahallesi D-100 karayolu üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunun yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, B.K. idaresindeki 54 BK 135 plakalı otomobil ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil akaryakıt istasyonu yakınlarında durdu. Araçlardan inen kişiler arasında akaryakıt istasyonunun yakınlarında henüz bilinemeyen bir nedenden dolayı tartışma yaşandı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında üzerinde bulunan tabancayı çıkaran A.G. ateş ederek 23 yaşındaki Kazım Yıldız ve B.K.’yı yaraladı. Yaralılar çevredekilerin yardımıyla özel araçlarla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Silah ile ateş ederek iki kişiyi yaralayan şüpheli A.G. kayıplara karıştı. Yaralılardan durumu ağır olan Kazım Yıldız, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için konuyla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı.