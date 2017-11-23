Şampiyonlar Ligi maç özetleri: PSG’den Celtic’e tarihi fark: 7-1

PSG Celtic maç özetini sizler için hazırladık. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam 6 karşılaşma oynanırken, Paris Saint-Germain, evinde İskoç ekibi Celtic’i 7-1 mağlup ederek tarihi bir sonuca imza attı. İşte PSG Celtic maç özeti ve golleri...

UEFA Şampiyonlar Ligi’de bu akşam 6 karşılaşma oynandı. Gecenin en dikkat çeken sonucuna Fransız ekibi Paris Saint-Germain imza attı. Sahasında Celtic’i 7-1 mağlup eden Frasız temsilcisi, Şampiyonlar Ligi gruplarında 24 golle en fazla gol atan takım unvanını elde etti. Daha önceki rekor 21 golle Alman ekibi Borussia Dortmund’daydı.



Şampiyonlar Ligi’nde alınan sonuçlar şöyle:

A Grubu

CSKA Moskova: 2 - Benfica 0

Basel: 1 - Manchester United: 0

B Grubu

Anderlecht: 1 - Bayern Münih: 2

Paris Saint-Germain: 7 - Celtic: 1

C Grubu

Qarabağ: 0 - Chelsea: 4

Atletico Madrid: 2 - Roma: 0

D Grubu

Juventus: 0 - Barcelona: 0

Sporting Lisbon: 3 - Olympiakos: 1

PSG Celtic maç özeti

Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan mücadelelerde gecenin konuşulan takımı PSG oldu.

Paris'te gol yağmuru

Son 16 turuna yükselmesi daha önce kesinleşen Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Celtic'i 7-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. PSG'de Neymar ve Cavani ikişer, Mbappe, Verratti, Dani Alves ise birer gol kaydetti.

Gruplarda son müsabakalar öncesi 24 gole ulaşan PSG, 2016-2017 sezonunda attığı 21 golle Borussia Dortmund'un elinde tuttuğu "Şampiyonlar Ligi grup aşamasında en fazla gol atan takım" rekorunu kırdı.

02:02 dk 23 Kasım 2017 Diğer Dani Alves'ten jeneriklik gol! Şampiyonlar Ligi mücadelesinde PSG rakibi Celtic'i 7-1'lik farklı bir skorla devirmeyi başardı. Neymar'ın iki gol attığı maça Dani Alves'in attığı muhteşem gol damga vurdu. PSG 15 puanla liderliğini korurken, Anderlecht'i deplasmanda 2-1 yenen Bayern Münih 12 puanla ikinci sırada yer aldı. Grubun son maçında PSG ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek.

Karabağ 0-4 Chelsea



Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Karabağ, evinde Chelsea'ye 4-0 mağlup oldu.

Maçın henüz 19. dakikasında Willian'ı ceza sahasında indiren Rashad Sadygov, direkt kırmızı kart görünce Azerbaycan temsilcisi 10 kişi kaldı. Topun başına geçen Eden Hazard hata yapmadı ve takımını 1-0 öne geçirdi.

10 kalmanın dezavanajıyla mücadele eden rakibine karşı baskısını hissetiren Maviler, 36'da Willian'la devreye 2-0 önde girdi. 73. dakikada bir kez daha penaltı kazanan Chelsea'de Cecs Fabregas farkı üçe çıkarırken, maçın skorunu belirleyen isim 85'te Willian oldu.



