Şampiyonlar Ligi maç özetleri! Şampiyonlar ligi özet!

Şampiyonlar Ligi maç özetleri haberimizde. Bu akşam oynanacak olan kritik maçlarla son 16'ya kalan takımlar belli oluyor. Büyük mücadelelerin yaşandığı gruplarda Beşiktaş gruptan çıkmaya garantileyen takım oldu. İşte şampiyonlar ligi maç özetleri...

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ ÖZETLERİ

Şampiyonlar Ligi maç özetleri: PSG’den Celtic’e tarihi fark: 7-1 PSG Celtic maç özetini sizler için hazırladık. UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bu akşam 6 karşılaşma oynanırken, Paris Saint-Germain, evinde İskoç ekibi Celtic’i 7-1 mağlup ederek tarihi bir sonuca imza attı. İşte PSG Celtic maç özeti ve golleri... UEFA Şampiyonlar Ligi’de bu akşam 6 karşılaşma oynandı. Gecenin en dikkat çeken sonucuna Fransız ekibi Paris Saint-Germain imza attı. Sahasında Celtic’i 7-1 mağlup eden Frasız temsilcisi, Şampiyonlar Ligi gruplarında 24 golle en fazla gol atan takım unvanını elde etti. Daha önceki rekor 21 golle Alman ekibi Borussia Dortmund’daydı.Şampiyonlar Ligi’nde alınan sonuçlar şöyle:A GrubuCSKA Moskova: 2 - Benfica 0Basel: 1 - Manchester United: 0B GrubuAnderlecht: 1 - Bayern Münih: 2Paris Saint-Germain: 7 - Celtic: 1C GrubuQarabağ: 0 - Chelsea: 4Atletico Madrid: 2 - Roma: 0D GrubuJuventus: 0 - Barcelona: 0Sporting Lisbon: 3 - Olympiakos: 1PSG Celtic maç özeti Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam oynanan mücadelelerde gecenin konuşulan takımı PSG oldu.Paris'te gol yağmuruSon 16 turuna yükselmesi daha önce kesinleşen Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Celtic'i 7-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. PSG'de Neymar ve Cavani ikişer, Mbappe, Verratti, Dani Alves ise birer gol kaydetti.Gruplarda son müsabakalar öncesi 24 gole ulaşan PSG, 2016-2017 sezonunda attığı 21 golle Borussia Dortmund'un elinde tuttuğu "Şampiyonlar Ligi grup aşamasında en fazla gol atan takım" rekorunu kırdı.Video: Dani Alves'ten jeneriklik gol!

UEFA Yılın 11'i adayları açıklandı

Bu yıl 17'ncisi düzenlenen UEFA Yılın 11'i adayları arasında, geçen sezon Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Real Madrid'den 11 oyuncu yer aldı.

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, futbolseverler, Avrupa'da 2017 yılının en iyi takımını belirlemek için 11 Ocak 2017'ye kadar oy verebilecek.

50 adayın bulunduğu listede, Real Madridli 11 futbolcunun yer alması dikkati çekti. Eflatun-beyazlılarda kaleci Navas'ın yanı sıra defansta Marcelo, Ramos ve Carvajal, orta sahada Asensio, Casemiro, Isco, Kroos, Modric ve forvette Ronaldo ile Benzema yılın 11'ine aday gösterildi.

Juventus ile Paris Saint-Germain (PSG), beşer oyuncu ile Real Madrid'in ardından listeye en fazla futbolcu sokan takımlar oldu.

Şampiyonlar Ligi maçları canlı izle! Şampiyonlar Ligi canlı takip! Şampiyonlar Ligi maçları canlı izlemek ve canlı takip etmek için haberimize bakabilirsiniz. Şampiyonlar Liginde son 16'ya kalan takımlar belli olmaya başladı. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz 5.maçında gruptan çıkmayı garantiledi. Beşiktaş, grubunda bulunan Monaco, Porto, Leipzing takımlarını ilk maçlarda yenerek gruptan çıkma için büyük avantaj sağlamıştı. İşte bu akşam oynanacak maçları ve şampiyonlar ligi canlı yayın bilgileri...22 KASIM 2017 ÇARŞAMBA OYNANACAK MAÇLAR:20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Benfica (Portekiz) 20.00 Karabağ (Azerbaycan) - Chelsea (İngiltere)22.45 Basel (İsviçre) - Manchester United (İngiltere)22.45 Paris Saint-Germain (Fransa) - Celtic (İskoçya)22.45 Anderlecht (Belçika) - Bayern Münih (Almanya)22.45 Atletico Madrid (İspanya) - Roma (İtalya)22.45 Sporting Lizbon (Portekiz) - Olympiakos (Yunanistan)22.45 Juventus (İtalya) - Barcelona (İspanya)ŞAMPİYONLAR LİG MAÇLARI CANLI TAKİP ETŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI CANLI İZLENEBİLİR Mİ?Tivibu platformu üzerinden yayın yapan Tivibu Spor kanallarını ücretsiz izleyebilmek mümkün değil. Fakat uydu üzerinden Tivibu Spor kanalı şifresiz olarak yayın yapmakta. Tivibu Spor'u uydudan şifresiz ve canlı izleyebilmek için aşağıdaki frekans bilgilerini uydu alıcınıza girmeniz gerekiyor.Uydu: Türksat 4AFrekans: 11853 MHzSymbol: 25000FEC: 2/3Polorizasyon: H–YatayGerekli frekans ayarı yapıldıktan sonra uydu alıcınızda Tivibu Spor kanalı gelecektir. Tivibu Spor kanalında tüm karşılaşmalardan golleri anında ücretsiz ve şifresiz olarak konferans yayınları ile takip edebilirsiniz. Beşiktaş maçlarının pozisyonlarını da Tivibu Spor'dan şifresiz izleyebilirsiniz.Ayrıca Tivibu dışında Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını canlı ve şifresiz izleyebilmek mümkün. Türkiye'de de erişilebilen yabancı uydular aracılığıyla maçları yayınlayan yabancı kanallardan karşılaşmaları şifresiz olarak izleyebilirsiniz.Bu maçı şifresiz vermesi beklenen kanallar listesiBe Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.E GRUBUNDA İLK ELENEN BELLİ OLDUUEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 5. haftasında Spartak Moskova ile Maribor, 1-1 berabere kaldı.İlk 4 karşılaşmada topladığı 5 puanla E grubunun 3. sırasında yer alan Rus kulübü Spartak Moskova, bir puanla son sırada bulunan Slovenya'nın Maribor takımını ağırladı.Spartak Moskova, Ze Luis'in 82. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Mariborlu Mesanovic'in 90 2'nci dakika attığı golle mücadele 1-1 sonuçlandı.Maribor, bu sonuçla Avrupa kupalarından elendi.Juventus Barcelona canlı izle! Juventus Barça maçı hangi kanalda? Şifresiz mi?Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi tarihine geçtiReal Madrid’in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, toplamda kaydettiği 18 gol ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bir takvim yılı içinde en çok gol atma rekorunu kırdı.Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında deplasmanda karşılaştığı Apoel’i 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek, gruptan çıkmayı garantiledi. Müsabakada Madrid adına 2 gol kaydeden Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, bu maçla gol sayısını 8’e çıkararak bir rekora daha sahip oldu. Ronaldo, 2017 yılında oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarında toplamda 18 kez rakip fileleri havalandırarak, daha önce de kendisine ait olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bir takvim yılında en fazla gol atan futbolcu rekorunun sahibi oldu.Portekizli futbolcu, 2016-2017 sezonun 2017 yılında oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarında 10 gol atmıştı.Monaco’nun çöküşüŞampiyonlar Ligi G Grubu’nda Beşiktaş’la aynı grupta bulunan Monaco, geride kalan 5 maçta aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaşattı. Geçen yılın yarı finalisti, bu yıl grubu son sırada tamamladı.Beşiktaş ile aynı grupta bulunan ve gruplar açıklandığında favori olarak gösterilen Monaco, geride kalan 5 maç sonunda elde ettiği sonuçlarla hayal kırıklığı yaşattı. Geçtiğimiz yıl Paris Saint Germain’i geride bırakarak ligde şampiyonluğa uzanmayı başaran ve Şampiyonlar Ligi’nde performansıyla dikkatleri üzerinde toplayıp yarı finale yükselmeyi başaran kırmızı-beyazlılar, bu sezon tam tersi bir görüntü çizdi. Fransa Ligi’nde nispeten daha iyi bir görüntü çizen ve topladığı 29 puanla, 35 puanlı Paris Saint Germain’in arkasında 2. sırada bulunan Monaco, Şampiyonlar Ligi’nde ise beklentileri karşılayamadı. G grubunda oynadığı 5 maçta hanesine yalnızca 2 puan yazdırabilen Monaco, grubu son sırada tamamlayarak Avrupa defterini kapattı.

UEFA Yılın 11'i adayları şöyle:

Kaleciler: Gianluigi Buffon (Juventus), David de Gea (Manchester United), Keylor Navas (Real Madrid), Manuel Neuer (Bayern Münih), Jan Oblak (Atletico Madrid)

Defans: Dani Alves, Thomas Meunier (Paris Saint-Germain), Leonardo Bonucci (Milan), Dani Carvajal, Marcelo, Sergio Ramos (Real Madrid), Giorgio Chiellini, Alex Sandro (Juventus), Kamil Glik (Monaco), Diego Godin (Atletico Madrid), Joshua Kimmich (Bayern Münih), Benjamin Mendy (Manchester City), Gerard Pique (Barcelona), Davinson Sanchez (Tottenham), Antonio Valencia (Manchester United)

Orta saha: Dele Alli, Christian Eriksen (Tottenham), Marco Asensio, Casemiro, Isco, Toni Kroos, Luka Modric (Real Madrid), Kevin de Bruyne (Manchester City), Fabinho (Monaco), Eden Hazard (Chelsea), Andres Iniesta (Barcelona), Henrikh Mkhitaryan, Paul Pogba (Manchester United), Miralem Pjanic (Juventus), Saul Niguez (Atletico Madrid)

Forvetler: Sergio Agüero (Manchester City), Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund), Karim Benzema, Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Edinson Cavani, Kylian Mbappe, Neymar (Paris Saint-Germain), Paulo Dybala (Juventus), Radamel Falcao (Monaco), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Harry Kane (Tottenham), Robert Lewandowski (Bayern Münih), Dries Martens (Napoli), Lionel Messi, Luis Suarez (Barcelona)

Beşiktaş-Porto maçı Portekiz basınında

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan ve 1-1 sona eren Beşiktaş-Porto maçı Portekiz basınında geniş yer buldu.

"Monaco'yu yen üst tura çık" başlığını atan Record gazetesi, "Porto, cehennemden 1 puan çıkardı. Aboubakar'a siyah-beyazlı taraftarlar büyük sevgi gösterdi. Beşiktaş grupta lider olmayı garantiledi." ifadelerini kullandı.

"Ejderhalar cehennemde hayatta kalmayı başarıyor" başlığını kullanan A Bola gazetesi de, "UEFA Avrupa Ligi'ni garantileyen Porto'nun ŞampiyonlarLigi'ndeki geleceği sahasında Monaco'ya karşı oynayacağı son maça bağlı. Kazanırsa, Almanların maç sonucuna bakmadan gruptan ikinci çıkacak. Türkler ise grup birincisi olarak yoluna devam etmeyi garantiledi." diye yazdı.

O Jogo gazetesi ise "Ejderha cesareti" başlığı altında "Felipe'nin golü, İstanbul cehenneminde önemli bir puanı garantiledi." yorumunu yaptı.

Bu arada İspanyol spor gazetelerinden El Mundo Deportivo, Beşiktaş-Porto mücadelesini "Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez son 16 turuna kalan Beşiktaş dün tarih yazdı. Leipzig karşısında küçük düşen Fransızlar ise elendi.", Marca da "Beşiktaş berabere kalıyor ve lider olarak gruptan çıkıyor. Kara kartallar iyi bir takım olduklarını dün gece göstererek son 16 turuna uçtu." yorumlarıyla okurlarına aktardı.

Öte yandan Porto Kulübü Başkanı Jorge Nuno Pinto da Costa, Portekiz basınına yaptığı açıklamada, "Quaresma'nın Porto'ya döneceğinden hiç şüphem yok. Çünkü futbolu bıraktığında Porto'da yaşayacak ama Porto'da futbol oynamayacak. Porto Kulübünü bıraksalar da evlerini burada tutan futbolcular olduğunu bilmek güzel bir şey. Bu, Porto'nun onlar için anlamlı olduğunu gösteriyor." dedi.

Da Costa, Beşiktaş formasını giyen Pepe ve Ricardo Quaresma ile yakın dostluğunun bulunduğunu da söyledi.