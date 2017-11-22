Şampiyonlar Ligi maç özetleri! Şampiyonlar ligi özet!
Şampiyonlar Ligi maç özetleri... UEFA Avrupa Kupası Şampiyonlar Ligi'nde 5.maçlar oynanıyor ve son 16 takım belli oluyor. Temsilcimiz Beşiktaş son 16'ya kalmayı garantiledi. Bu akşamda oynanacak heyecan dolu şampiyonlar ligi maçları özetleri haberimizde.
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Şampiyonlar Ligi maç özetleri haberimizde. Bu akşam oynanacak olan kritik maçlarla son 16'ya kalan takımlar belli oluyor. Büyük mücadelelerin yaşandığı gruplarda Beşiktaş gruptan çıkmaya garantileyen takım oldu. İşte şampiyonlar ligi maç özetleri...
Bu yıl 17'ncisi düzenlenen UEFA Yılın 11'i adayları arasında, geçen sezon Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Real Madrid'den 11 oyuncu yer aldı.
UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, futbolseverler, Avrupa'da 2017 yılının en iyi takımını belirlemek için 11 Ocak 2017'ye kadar oy verebilecek.
50 adayın bulunduğu listede, Real Madridli 11 futbolcunun yer alması dikkati çekti. Eflatun-beyazlılarda kaleci Navas'ın yanı sıra defansta Marcelo, Ramos ve Carvajal, orta sahada Asensio, Casemiro, Isco, Kroos, Modric ve forvette Ronaldo ile Benzema yılın 11'ine aday gösterildi.
Juventus ile Paris Saint-Germain (PSG), beşer oyuncu ile Real Madrid'in ardından listeye en fazla futbolcu sokan takımlar oldu.
UEFA Yılın 11'i adayları şöyle:
Kaleciler: Gianluigi Buffon (Juventus), David de Gea (Manchester United), Keylor Navas (Real Madrid), Manuel Neuer (Bayern Münih), Jan Oblak (Atletico Madrid)
Defans: Dani Alves, Thomas Meunier (Paris Saint-Germain), Leonardo Bonucci (Milan), Dani Carvajal, Marcelo, Sergio Ramos (Real Madrid), Giorgio Chiellini, Alex Sandro (Juventus), Kamil Glik (Monaco), Diego Godin (Atletico Madrid), Joshua Kimmich (Bayern Münih), Benjamin Mendy (Manchester City), Gerard Pique (Barcelona), Davinson Sanchez (Tottenham), Antonio Valencia (Manchester United)
Orta saha: Dele Alli, Christian Eriksen (Tottenham), Marco Asensio, Casemiro, Isco, Toni Kroos, Luka Modric (Real Madrid), Kevin de Bruyne (Manchester City), Fabinho (Monaco), Eden Hazard (Chelsea), Andres Iniesta (Barcelona), Henrikh Mkhitaryan, Paul Pogba (Manchester United), Miralem Pjanic (Juventus), Saul Niguez (Atletico Madrid)
Forvetler: Sergio Agüero (Manchester City), Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund), Karim Benzema, Cristiano Ronaldo (Real Madrid), Edinson Cavani, Kylian Mbappe, Neymar (Paris Saint-Germain), Paulo Dybala (Juventus), Radamel Falcao (Monaco), Antoine Griezmann (Atletico Madrid), Harry Kane (Tottenham), Robert Lewandowski (Bayern Münih), Dries Martens (Napoli), Lionel Messi, Luis Suarez (Barcelona)
Beşiktaş-Porto maçı Portekiz basınında
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dün oynanan ve 1-1 sona eren Beşiktaş-Porto maçı Portekiz basınında geniş yer buldu.
"Monaco'yu yen üst tura çık" başlığını atan Record gazetesi, "Porto, cehennemden 1 puan çıkardı. Aboubakar'a siyah-beyazlı taraftarlar büyük sevgi gösterdi. Beşiktaş grupta lider olmayı garantiledi." ifadelerini kullandı.
"Ejderhalar cehennemde hayatta kalmayı başarıyor" başlığını kullanan A Bola gazetesi de, "UEFA Avrupa Ligi'ni garantileyen Porto'nun ŞampiyonlarLigi'ndeki geleceği sahasında Monaco'ya karşı oynayacağı son maça bağlı. Kazanırsa, Almanların maç sonucuna bakmadan gruptan ikinci çıkacak. Türkler ise grup birincisi olarak yoluna devam etmeyi garantiledi." diye yazdı.
O Jogo gazetesi ise "Ejderha cesareti" başlığı altında "Felipe'nin golü, İstanbul cehenneminde önemli bir puanı garantiledi." yorumunu yaptı.
Bu arada İspanyol spor gazetelerinden El Mundo Deportivo, Beşiktaş-Porto mücadelesini "Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez son 16 turuna kalan Beşiktaş dün tarih yazdı. Leipzig karşısında küçük düşen Fransızlar ise elendi.", Marca da "Beşiktaş berabere kalıyor ve lider olarak gruptan çıkıyor. Kara kartallar iyi bir takım olduklarını dün gece göstererek son 16 turuna uçtu." yorumlarıyla okurlarına aktardı.
Öte yandan Porto Kulübü Başkanı Jorge Nuno Pinto da Costa, Portekiz basınına yaptığı açıklamada, "Quaresma'nın Porto'ya döneceğinden hiç şüphem yok. Çünkü futbolu bıraktığında Porto'da yaşayacak ama Porto'da futbol oynamayacak. Porto Kulübünü bıraksalar da evlerini burada tutan futbolcular olduğunu bilmek güzel bir şey. Bu, Porto'nun onlar için anlamlı olduğunu gösteriyor." dedi.
Da Costa, Beşiktaş formasını giyen Pepe ve Ricardo Quaresma ile yakın dostluğunun bulunduğunu da söyledi.
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