Şampiyonlar Ligi maçları canlı izlemek ve canlı takip etmek için haberimize bakabilirsiniz. Şampiyonlar Liginde son 16'ya kalan takımlar belli olmaya başladı. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz 5.maçında gruptan çıkmayı garantiledi. Beşiktaş, grubunda bulunan Monaco, Porto, Leipzing takımlarını ilk maçlarda yenerek gruptan çıkma için büyük avantaj sağlamıştı. İşte bu akşam oynanacak maçları ve şampiyonlar ligi canlı yayın bilgileri...

22 KASIM 2017 ÇARŞAMBA OYNANACAK MAÇLAR:

20.00 CSKA Moskova (Rusya) - Benfica (Portekiz)

20.00 Karabağ (Azerbaycan) - Chelsea (İngiltere)

22.45 Basel (İsviçre) - Manchester United (İngiltere)

22.45 Paris Saint-Germain (Fransa) - Celtic (İskoçya)

22.45 Anderlecht (Belçika) - Bayern Münih (Almanya)

22.45 Atletico Madrid (İspanya) - Roma (İtalya)

22.45 Sporting Lizbon (Portekiz) - Olympiakos (Yunanistan)

22.45 Juventus (İtalya) - Barcelona (İspanya)

ŞAMPİYONLAR LİG MAÇLARI CANLI TAKİP ET

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI CANLI İZLENEBİLİR Mİ?

Tivibu platformu üzerinden yayın yapan Tivibu Spor kanallarını ücretsiz izleyebilmek mümkün değil. Fakat uydu üzerinden Tivibu Spor kanalı şifresiz olarak yayın yapmakta. Tivibu Spor'u uydudan şifresiz ve canlı izleyebilmek için aşağıdaki frekans bilgilerini uydu alıcınıza girmeniz gerekiyor.

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11853 MHz

Symbol: 25000

FEC: 2/3

Polorizasyon: H–Yatay

Gerekli frekans ayarı yapıldıktan sonra uydu alıcınızda Tivibu Spor kanalı gelecektir. Tivibu Spor kanalında tüm karşılaşmalardan golleri anında ücretsiz ve şifresiz olarak konferans yayınları ile takip edebilirsiniz. Beşiktaş maçlarının pozisyonlarını da Tivibu Spor'dan şifresiz izleyebilirsiniz.

Ayrıca Tivibu dışında Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi maçlarını canlı ve şifresiz izleyebilmek mümkün. Türkiye'de de erişilebilen yabancı uydular aracılığıyla maçları yayınlayan yabancı kanallardan karşılaşmaları şifresiz olarak izleyebilirsiniz.

Bu maçı şifresiz vermesi beklenen kanallar listesi

Be Sport 1(belgium)/Hd, beIN Sports Connetct EPANA, Benfica Tv2(BTV2), BT Sport 1/HD, Canal+Futbol/HD, Canal+ Sport (france), Canal + Sport (poland) / Hd, Daiema Sport 2 HD, Digi Sport 1 (Hun), Dolce Sport / Hd, ESPN Caribbean, Fox Sports (italy)/ HD, Futbol 1 (Ukranie), GO Sports 2 / Hd, / Hd, KAZ Sport, Lig tv3/HD, Ntv Plus Futbol 1 / HD, O2 Sport (cze), OLL TV Player, Sky Sport 2 (germany)/HD, Sport 1 (israel)/HD.

E GRUBUNDA İLK ELENEN BELLİ OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu'nun 5. haftasında Spartak Moskova ile Maribor, 1-1 berabere kaldı.

İlk 4 karşılaşmada topladığı 5 puanla E grubunun 3. sırasında yer alan Rus kulübü Spartak Moskova, bir puanla son sırada bulunan Slovenya'nın Maribor takımını ağırladı.

Spartak Moskova, Ze Luis'in 82. dakikada kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Mariborlu Mesanovic'in 90 2'nci dakika attığı golle mücadele 1-1 sonuçlandı.

Maribor, bu sonuçla Avrupa kupalarından elendi.

Juventus Barcelona canlı izle! Juventus Barça maçı hangi kanalda? Şifresiz mi? Juventus Barcelona canlı izle! Dev maç hangi kanalda, saat kaçta, şifresiz mi? İşte ayrıntılar...UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grupta oynanan 4 maçta 10 puan toplayan Barcelona lider konumunda. Öte yandan Juventus ise oynanan 4 maçta 7 puan topladı ve ikinci sırada yer alıyor. Massimiliano Allegri yönetimindeki Juventus, evinde Barcelona'ya karşı kazanarak Barcelona ile puanını eşitlemek istiyor. Barcelona ise Juventus'a karşı kazanarak gruptan lider çıkmayı garantilemek istiyor.JUVENTUS BARCELONA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?Allianz Stadyumu'nda (Juventus Stadyumu) oynanacak karşılaşmada Sırp hakem Milorad Mazic düdük çalacak. Mazic'in yardımcılığını Milovan Ristic ve Dalibor Djurdjevic üstlenecek. Türkiye saatiyle 22:45'te başlayacak olan ve binlerce futbolseverin heyecanla beklediği karşılaşma, Tivibu Spor 2 kanalından canlı olarak izlenebilecek.Kanal Bilgileri: TV6 SE , Sirius 2/3 (5.0E) , Viasat , 395,beIN Sports 1 HD France , Astra 1C,1H / 2C (19.2E),TVP 1 HD , Hot Bird 1/2/3/4/6 (13.0E),ORF1 , Astra 1C,1H / 2C (19.2E) , ORF , 3950,ORF 1 HD , Astra 1C,1H / 2C (19.2E) , ORF , 1469,TV3+ , Sirius 2/3 (5.0E) , Viasat , 360,Sport TV2 , (30.0 W),Sky Sport HD 3 (D) , Astra (19.2E) , SKY,Veronica/DisneyXD HD , Astra 1D/3A (23.5E)Juventus Barcelona canlı takip et:

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi tarihine geçti

Real Madrid’in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, toplamda kaydettiği 18 gol ile UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bir takvim yılı içinde en çok gol atma rekorunu kırdı.Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında deplasmanda karşılaştığı Apoel’i 6-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek, gruptan çıkmayı garantiledi. Müsabakada Madrid adına 2 gol kaydeden Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, bu maçla gol sayısını 8’e çıkararak bir rekora daha sahip oldu. Ronaldo, 2017 yılında oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarında toplamda 18 kez rakip fileleri havalandırarak, daha önce de kendisine ait olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde bir takvim yılında en fazla gol atan futbolcu rekorunun sahibi oldu.Portekizli futbolcu, 2016-2017 sezonun 2017 yılında oynanan Şampiyonlar Ligi maçlarında 10 gol atmıştı.

Monaco’nun çöküşü

Şampiyonlar Ligi G Grubu’nda Beşiktaş’la aynı grupta bulunan Monaco, geride kalan 5 maçta aldığı sonuçlarla hayal kırıklığı yaşattı. Geçen yılın yarı finalisti, bu yıl grubu son sırada tamamladı.Beşiktaş ile aynı grupta bulunan ve gruplar açıklandığında favori olarak gösterilen Monaco, geride kalan 5 maç sonunda elde ettiği sonuçlarla hayal kırıklığı yaşattı. Geçtiğimiz yıl Paris Saint Germain’i geride bırakarak ligde şampiyonluğa uzanmayı başaran ve Şampiyonlar Ligi’nde performansıyla dikkatleri üzerinde toplayıp yarı finale yükselmeyi başaran kırmızı-beyazlılar, bu sezon tam tersi bir görüntü çizdi. Fransa Ligi’nde nispeten daha iyi bir görüntü çizen ve topladığı 29 puanla, 35 puanlı Paris Saint Germain’in arkasında 2. sırada bulunan Monaco, Şampiyonlar Ligi’nde ise beklentileri karşılayamadı. G grubunda oynadığı 5 maçta hanesine yalnızca 2 puan yazdırabilen Monaco, grubu son sırada tamamlayarak Avrupa defterini kapattı.