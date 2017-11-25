Şenol Güneş: Bugün sahada kötüydük! Beşiktaş haber

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Yeni Malatyaspor maçı sonrası üç puan isteğini sahaya yansıtamadıklarını söyledi.
Süper Lig’de oynanan Evkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “Güzel bir saha vardı, güzel bir zemin vardı, seyirci olağan üstüydü, rakibinde istekli oyunu vardı. Gücü yettiğince en iyisini yapmaya çalıştı. Onların da 1 puanı hak ettiğini düşünüyorum. Biz 3 puan isteğimizi sahaya yansıtamadık, oyunumuz da kötüydü, skor da kötüydü. Bizim için bir hayal kırıklığı oldu, maalesef üzgünüz” dedi.
Bugün sahada kötü oynadıklarını belirten Güneş, “Bugün bu oyunla, tempoyla maç kazanmamız doğru olamazdı, bütün oyuncular beklediğimizin altında oynadı” şeklinde konuştu.
Pepe’nin maç öncesi sakatlanmasının oyunu etkilemediğini de belirten Güneş, “Bu maçta ilki puan kaybettik, şimdi toparlanıp önümüzdeki kupa maçına bakacağız” dedi.
Beşiktaş Malatyaspor kaç kaç bitti? BJK Malatya maç sonucu!
Beşiktaş Malatyaspor kaç kaç bitti? sorusunun yanıtı haberimizde. Süper Lig'de istediği formu bir türlü yakalayamayan siyah beyazlı ekip bugün saat 16.30'da Malatyaspor'a konuk olacak. İşte BJK Malatya maç sonucuBEŞİKTAŞ MALATYASPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ? Beşiktaş Malatya'daSüper Lig'de yarın Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş Futbol Takımı, Malatya'ya geldi. Malatya Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi, Beşiktaşlı çok sayıda taraftar karşıladı. Teknik direktör Şenol Güneş'e sevgi gösterisinde bulunan taraftarlar, tecrübeli teknik adama çiçek verdi. Siyah-beyazlı kafile, havalimanından konaklayacağı otele geçti. Evkur Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş arasındaki karşılaşma yarın saat 16.30'da Yeni Malatya Stadı'nda oynanacak.Beşiktaş Malatya maçına hazırSüper Lig'in 13. haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş hazırlıklarını bitirdi. Kulübün internet sitesinde yer alan habere göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde yapılan antrenmanda siyah-beyazlı ekip taktik idman yaptı. Isınma koşuları, açma germe ve istasyon koşuları ile başlayan antrenmanda bir süre 5'e 2 çalışması yapan Beşiktaşlı futbolcuların dar alanda kontrollü pas çalışması ve taktik programın yer aldığı uygulamalar yapıldığı belirtildi. Antrenmanın tam sahada yapılan çift kale taktik maçı ve şut çalışmasıyla tamamlandığı bildirildi.Beşiktaş Malatya maç biletleri tükenmek üzereSüper Lig’in 13. haftasında 25 Kasım Cumartesi günü Malatya’da oynanacak E. Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının biletlerinin tükenmek üzere olduğu belirtildi.Şampiyonlar Ligi’nde grubunda lider olarak bir üst tura çıkmayı garantileyen Beşiktaş’ı ağırlayacak olmanın heyecanının yaşandığı Malatya’da, cumartesi günkü maç öncesinde müsabaka biletlerinin büyük bölümünün tükendiği bildirildi. E.Yeni Malatyaspor Kulübü’nden edinilen bilgiye göre, bugün itibariyle 18 bin 500 biletin satıldığı, yarın sabah itibariyle de tüm biletlerin tükeneceğinin öngörüldüğü belirtildi. Basın tribünü, localar ve protokol dışında 25 bin koltuğun satışa sunulduğu Malatya Stadı’nda maç gününe kadar en az 5 özel locanın da kullanılabilecek duruma getirileceği ifade edildi.E.Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı biletleri internet dışında, İnönü Stadı ve Eski Belediye Meydanı’ndaki gişelerden de satılıyor.
Beşiktaş’ta Pepe'nin ardından Necip Uysal şoku!
Süper Lig’in 13. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor’a konuk olan Beşiktaş’ta Necip Uysal mücadelenin 72. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.Beşiktaş’ta sakatlıklar sıkıntıya soktu. Ligin 13. haftasında Malatya deplasmanına çıkan siyah-beyazlılarda Necip Uysal, Evkur Yeni Malatyaspor mücadelesinin 72. dakikasında sakatlandı. Sarı-kırmızılı ekibe karşı stoper mevkinde görev yapan oyuncu oyundan çıkarak, yerini genç oyuncu Fatih Aksoy’a bıraktı.Teknik Direktör Şenol Güneş’in forma vermesi halinde zaman zaman sağ bek mevkinde de görev alabilen Necip, ısınırken sakatlanan Pepe’nin yerine ilk 11’e dahil edilmişti.Beşiktaş’ta Pepe şoku-Son dakika Beşiktaş haberleri
ÖZET: Evkur Yeni Malatyaspor Beşiktaş maç özeti burada!
Evkur Yeni Malatyaspor Beşiktaş maç özeti izlemek için haberimizden faydalanabilirsiniz. Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. Malatyaspor Beşiktaş maçının sonucunu, geniş özetini, golleri ve karşılaşmadan notları sayfamızda sizlerle paylaşıyoruz. Evkur Yeni Malatyaspor Beşiktaş maçından notlarSüper Lig'in 13. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olan Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, cezalı oyuncuların yanı sıra mücadele öncesinde sakatlık yaşayan Pepe'nin durumu nedeniyle hafta içinde UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile oynanan maça göre ilk 11'de zorunlu 2 değişiklik yaptı.Siyah-beyazlı ekipte, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşması öncesi Pepe sıkıntısı yaşandı. Tecrübeli oyuncu, ısınma çalışmaları sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle ilk 11'den çıkarıldı ve yedek soyundu. Şenol Güneş, bu oyuncunun yerine savunmanın göbeğinde Necip Uysal'a şans verdi. Beşiktaş'ta sarı kart cezalısı Dusko Tosic ile Gary Medel de 13. hafta mücadelesinde takımlarını yalnız bıraktı. Bu oyuncuların yokluğunda siyah-beyazlı ekipte savunmada Necip ile Matej Mitrovic forma giydi. Bu sezon ligde sadece 4. haftadaki Kardemir Karabükspor maçında sonradan oyuna girerek 19 dakika süre alan Mitrovic, eksik oyuncular nedeniyle ilk kez bir müsabakaya ilk 11'de başladı.Siyah-beyazlı ekip, Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasına Fabricio, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Mitrovic, Adriano, Hutchinson, Tolgay Arslan, Quaresma, Talisca, Babel, Cenk Tosun 11'iyle çıktı.- Ev sahibi ekipte iki değişiklikEvkur Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, Süper Lig'in 12. haftasındaki Aytemiz Alanyaspor maçının 11'ine göre kadroda iki değişikliğe gitti.Bulut, Beşiktaş mücadelesine takımını Ertaç Özbir, Chebake, Yalçın Ayhan, Sadık Çiftpınar, Cissokho, Aytaç Kara, Murat Yıldırım, Azubuike, Pereira, Adem Büyük, Boutaib 11'iyle çıkardı.Genç teknik adam, Aytemiz Alanyaspor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Faslı golcü Boutaib'e görev verirken, o mücadeleye 11'de başlayan Batuhan Altıntaş'ı kadroya almadı. Erol Bulut, orta sahada da Barazite'nin yerine Azubuike'yi görevlendirdi.EVKUR YENİ MALATYASPOR BEŞİKTAŞ ÖZET- Evkur Yeni Malatyaspor'dan Beşiktaş'a kutlamaSarı-siyahlı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grubundan lider olarak çıkmayı garantileyen Beşiktaş'a maç öncesinde jest yaptı. Malatya temsilcisi, karşılaşma öncesi ısınmaya "Gururumuz Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi 2. turunda başarılar dileriz" yazılı pankartla çıktı. Ayrıca iki takım da karşılaşma öncesi seremoniye çıkarken 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "İyi ki varsın öğretmenim" pankartı taşıdı. - Yeni Malatya Stadı tamamen dolduEvkur Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçının oynandığı Yeni Malatya Stadı tamamen doldu. Süper Lig'in 5. haftasındaki Bursaspor maçıyla hizmete giren 27 bin 44 kişi kapasiteli stattaki tüm biletler satıldı. Ev sahibi takım taraftarları, maça büyük ilgi gösterirken, Beşiktaş taraftarları da tribünde kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu. Statta güvenlik açısından Beşiktaş taraftarlarının bulunduğu tribünün alt kısmı boş bırakıldı.- Taraftarlara çiğköfte dağıtıldıMaç öncesi Yeni Malatyaspor Kulübü Asbaşkanı Sait Aybak, taraftarlara çiğköfte dağıttı. Evkur Yeni Malatyaspor'un göğüs sponsoru da olan Aybak'ın organizasyonunda Yeni Malatya Stadı kapasitesi olan 27 bin 44 adet çiğköfte, hem ev sahibi takım hem de Beşiktaş taraftarlarına ücretsiz olarak verildi.
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