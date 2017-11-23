Silopi’de zırhlı araca saldırı: 2 yaralı

Şırnak’ın Silopi ilçesi Çalışkan beldesinde bulunana Erenköy karakoluna intikal halinde olan zırhlı tipi araca PKK’lı teröristler tarafından silahlı ve roketatarlı saldırı düzenlendi. Edinilen bilgiye göre, Silopi ilçesi Çalışkan beldesinde bulunan Erenköy karakoluna doğru hareket halinde olan zırhlı tipi araca saldırı düzenlendi. Güvenlik güçleri ile PKK’lı teröristler arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 2 asker yaralandı. Yaralanan 2 asker bölgeye istenen helikopterle Şırnak 23. Jandarma Sınır Tümen Komutanlığına getirildi. Helikopterden indirilen askerler hazır bekletilen ambulanslarla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların tedavisi devam ederken, bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.