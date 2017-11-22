Sinop’ta otomobil şarampole yuvarlandı: 2 yaralı

Sinop haberleri: Sinop’ta otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Tarakçı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kenan Yaman’ın kullandığı 57 HC 667 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Mevlüt Çalışkan hafif yaralandı. Yaralılar, 112 Acil sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.