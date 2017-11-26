Sivasspor Trabzonspor canlı izle! Canlı skor

Sivasspor Trabzonspor maçını online olarak canlı izleyebilirsiniz. Sizlere sunacağımız bağlantılar üzerinden LİG TV’yi izleyebilirsiniz. Süper Lig’de son haftalarda çıkış yakalayan Trabzonspor, deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak. İşte Sivasspor Trabzonspor maçına ait istatistikler…

LİG TV canlı izlemek için tıklayınız( Üyelik gerektirir )

Sivasspor Trabzonspor maçı istatistikleri

İki takım Süper Lig'de 22 kez karşı karşıya gelirken, Trabzonspor bu maçların yarısını kazandı (11G 5B 6M).

Trabzonspor, Demir Grup Sivasspor ile Süper Lig'de oynadığı son 14 maçın sadece birinde yenildi (10G 3B) ve rakibine son altı maçtır yenilmiyor (4G 2B).

Sivasspor, Trabzonspor'u Süper Lig'de en son Şubat 2013'te 2-0'lık skor ile mağlup edebilmişti.

Trabzonspor'u evinde ağırladığı son yedi lig maçında sadece bir kez galip gelebilen Sivasspor, bundan önceki dört maçında rakibini mağlup etmişti.

Son lig maçında Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup olan Sivasspor, bundan önceki beş maçta yenilgi yüzü görmemişti (4G 1B). Kırmızı beyazlı ekip evinde ise üç maçtır yenilmiyor (2G 1B).

Samet Aybaba, teknik direktör olarak Trabzonspor ile Süper Lig'de karşılaştığı 27 maçın sadece dördünü kazanabildi ve 15'ini kaybetti (8B). Aybaba, rakibiyle son karşılaşmasından galibiyetle ayrılmıştı (Nisan 2016 - Eskişehirspor ile, 1-0).

Trabzonspor, Rıza Çalımbay yönetiminde çıktığı ilk maçta Yeni Malatyaspor'a mağlup olmasına rağmen, son üç maçta yenilmedi (2G 1B).

Buna karşın, Trabzonspor ligde deplasmanda oynadığı son sekiz maçın altısında berabere kaldı ve hiç kazanamadı (2M).

Trabzonspor bu sezon Gençlerbirliği'nin ardından (28) ligin en fazla gol yiyen ikinci takımı (26, Osmanlıspor ile birlikte). Bu sezon ligde maçlarında en fazla gol atılan takım da Trabzonspor (toplam 49 gol).

Trabzonspor bu sezon Süper Lig'de duran toplardan en fazla gol yiyen takım (10). Bu gollerin altısı penaltıdan geldi, ki bordo mavililer bu alanda da ligin zirvesinde.

Sivasspor'un ligde evinde attığı son dört golün üçü duran toplardan geldi.

Trabzonspor bu sezon ligde kendi kalesine en fazla gol atan takım (4). Ligde kendi kalesine atılan gollerin %40'ı Trabzonspor'a ait (toplam 10 gol).

Trabzonspor bu sezon ligin en fazla faul yapan takımı (231). Yusuf Yazıcı ise ligin en fazla faul yapan oyuncusu (32).

Burak Yılmaz Süper Lig'de Sivasspor ile karşılaştığı 14 lig maçında 12 gol attı. Burak'ın ligde en fazla gol attığı rakibi Sivasspor.

Burak Yılmaz bu sezon Süper Lig'de Adis Jahovic'in ardından (11 gol, 10 puan) attığı goller ile takımına en fazla puan kazandıran ikinci oyuncu (dokuz gol, sekiz puan).

Sivasspor'un Süper Lig'de attığı son yedi golün beşinde Arouna Kone'nin direkt katkısı bulunuyor (dört gol, bir asist).

Okay Yokuşlu bu sezon ligin en fazla hava topu mücadelesi (57) ve ikili mücadele kazanan (107) futbolcusu.

Sivasspor Trabzonspor Canlı Skor

<span id="selection-marker-1" class="redactor-selection-marker"></span>