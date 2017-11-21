Sivas’ta kar ulaşımı etkiledi-Sivas hava durumu 21 Kasım

Sivas’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu. Sivas’ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yer yer ulaşımda aksamalara neden oldu.

Sivas’ın Suşehri ile Zara ilçeleri arasında ki 2 bin 10 rakımlı Gelimbeli Geçidinde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Zincirsiz yola çıkan sürücüler zor anlar yaşadı. Karayolları ekipleri yol temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Trafik ekipleri sürücüleri zincirlerini takmaları konusunda uyardı.

Zincirsiz ve kar lastiği bulunmayan araçların yolda ilerlemesine izin verilmedi. Yolda kalan sürücüler, kar beklemediklerini, zincirsiz yola girdikleri için yolda kaldıklarını söyledi.

Sivas hava durumu

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Afyon, Kütahya ve Isparta çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Marmara'nın güneydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu ve Doğu Anadolu ile Afyon, Kütahya ve Isparta çevrelerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Adana'nın kuzeyi, K.Maraş'ın batısı ile Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) yağmur ve sağanak; Bolu ve Kastamonu ile Kayseri, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli (5-20 cm), 1500 metre üzeri rakıma sahip yerlerde yoğun (20 cm üzeri) olmak üzere karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde hissedilir derecede (4 ila 8 derece) azalarak mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Yurdun doğu kesimlerinde güney ve güneydoğu, kuzey ve batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Karadeniz kıyılarında kuzeyli, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Adana'nın kuzeyi, K.Maraş'ın batısı ile Erzincan, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara, Güney Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Karadeniz kıyılarında kuzeyli, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden soba zehirlenmeleri başta olmak üzere yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: Bolu ve Kastamonu ile Zonguldak, Bartın, Karabük ve Düzce'nin yüksek kesimlerinde görülecek karla karışık yağmur ve kar yağışlarının, yer yer kuvvetli (10-20 cm), 1500 m üzeri rakıma sahip yerlerde yoğun (20 cm üzeri) olması bekleniyor. Başta Bolu Dağı geçidinde olmak üzere kuvvetli kar yağışlarının oluşturabileceği ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ KAR YAĞIŞI UYARISI: İç Anadolu'nun doğusunda görülecek kar yağışlarının Kayseri, Niğde, Nevşehir ve Yozgat il merkezlerinde 2 ila 5 cm, yüksek kesimlerinde 5 ila 20 cm örtü yapması bekleniyor. Bölgede bu sezonun ilk kar yağışlarının görülmesi beklendiğinden başta yüksek kesimlerde olmak üzere kar yağışlarının oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.