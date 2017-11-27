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Son dakika... Edirne'de öğrenci servisi devrildi: 6 yaralı

Son dakika... Edirne'nin Keşan ilçesinde, öğrencileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 5'i öğrenci 6 kişi yaralandığı son dakika haberleri arasında. İşte ayrıntılar...

Haber Merkezi AA
Son dakika... Edirne'de öğrenci servisi devrildi.

Son dakika... Edirne'de öğrenci servisi devrildi.

Son dakika... Edirne'nin Keşan ilçesinde, öğrencileri taşıyan servis minibüsünün devrilmesi sonucu 5'i öğrenci 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, taşımalı eğitim gören 13 öğrenciyi taşıyan İdris N. (62) yönetimindeki 22 FN 595 plakalı servis minibüsü, Akçeşme köyü yol ayrımında, henüz bilinmeyen nedenle kontrolden çıkarak devrildi.

Kazada sürücü ile servisteki 5 öğrenci yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Keşan Milli Eğitim Müdür Vekili İlhan Saz da hastaneye giderek öğrencilerin sağlık durumlarıyla ilgili bilgi aldı.

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