Son dakika Londra Oxford Circus'taki metro istasyonu boşaltıldı: 1 yaralı

İngiliz polisi, Londra'nın merkezindeki Oxford Circus metro istasyonunda ateş sesleri duyulduğunu, olayın ne olduğunun anlaşılmaya çalışıldığını bildirdi.

İngiliz Ulaştırma Polisi (BTP), güvenlik yetkililerinin olaya "terör bağlantılı bir olaymış gibi" müdahalede bulunulduğunu bildirdi.

Polis açıklamasında, yerel saatle 16.37'de (TSİ 19.37) metro istasyonunda ateş sesleri duyulması üzerine polise yardım çağrısında bulunulduğu aktarıldı.

Polis, silahlı polis memurlarının olaya müdahalede bulunduğunu ve ne yaşandığını tespit etmek üzere çalıştıklarını bildirdi.

Açıklamada, "Bir yolcuyla ilgili olayı incelerken Oxford Circus İstasyonu kapatıldı. Şu aşamada sadece bir kadının istasyondan çıkarken hafif şekilde yaralandığını haber aldık. Başka yaralı ya da ölü haberi gelmedi." dedi.

Polis, olayın detaylarına ilişkin bilgi vermezken, bir sonraki durak olan Bond Street istasyonunun da bir süreliğine kapatıldığını, bölgenin güvenlik kordonu altına alındığını belirtti, halka bölgeye gitmemeleri çağrısında bulundu.

Londra Ambulans Hizmetlerinden yapılan açıklamada da bölgeye 3 itfaiye aracı ile 15 itfaiye erinin gönderildiği belirtildi.

Oxford Circus civarında bulunanların sosyal medya platformlarında yaptıkları paylaşımlarda ise halkın panik içerisinde kaçıştığı iddia edildi.

Oxford Circus istasyonu, kentin ünlü alışveriş alanı Oxford Caddesi ve eğlence mekanları üzerinde bulunuyor.