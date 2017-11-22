Son dakika Milli Savunma Bakanı Canikli'den bedelli açıklaması-Bedelli çıktı mı?

Bedelli askerlikle ilgili son dakika açıklaması Bakan Canikli'den geldi. İşte bedelli askerlikle ilgili son dakika açıklamaları.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli: "Bedelli askerlik şu anda gündemimizde değil"

Bedelli askerlikle ilgili son olarak devlet büyüklerinin yaptığı açıklamalar

Bedelli askerlik son olarak haziran ayında gündeme gelmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gazetecilerin bununla ilgili sorusu üzerine, "Kabinenin gündeminde bedelli askerlik yok, o sözler bana ait değil, dedikodudan ibaret" demişti.

Dönemin Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ise bedelli askerlik tartışmaları için "PKK ile mücadele sürüyor, DEAŞ ile mücadele var. Böyle bir dönemde bedelli askerliğin gündeme gelmesi dahi askerimizin moralini bozar." diyerek tartışmalara son noktayı koymuştu...

BEDELLİ ASKERLİK GÜNDEMİMİZDE YOK

Başbakan Binali Yıldırım ve Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, bugüne kadar yaptıkları açıklamalarda bedelli askerlik için, "Gündemimizde yok" demişlerdi. Ancak bedelli askerlik, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin 'SMA hastaları için kaynak olması şartıyla' yaptığı teklif üzerine yeniden gündem olmuştu. Fakat Destici'nin bu bedelli askerlik teklifine de hükümet kanadından olumsuz yanıt gelmişti.

Nurettin Canikli’den evvel bu konu gündeme geldiğinde Bakan Fikri Işık; “Bakın Türkiye şu anda birkaç tane dünyanın başına bela terör örgütüyle mücadele ediyor. PKK ile mücadele sürüyor, DEAŞ ile mücadele var. Böyle bir dönemde bedelli askerliğin gündeme gelmesi dahi askerimizin moralini bozar.” şeklinde yaptığı açıklamasıyla bu talepleri geri çevirmişti.

Bakan Işık yaptığı bir diğer açıklamada ise; “Terörle hem sınırlarımız içinde hem de sınırlarımız dışında azim ve kararlılıkla mücadele ederken böyle bir uygulamanın gündemimizde olması beklenemez. Şu an gündemimizde böyle bir şey yok Zaten Genelkurmay Başkanlığımızın da böyle bir talebi yok” ifadelerine yer vermişti.

Daha sonra Başbakan Binali Yıldırım’a ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yapılan talepler de geri çevrilmiş ve sonuçsuz kalmıştı. Devlet erkânında “Gündemimizde yok.” yanıtı gelmiş ve bedelli bekleyenler hayal kırıklığına uğramıştı.

Son noktayı ise Başbakan Yardımcısı koyarak "Türkiye'nin şu ortamında, terörle mücadelenin bu kadar had safhada olduğu bir ortamda bedelli askerlik konusuyla ilgili herhangi bir çalışma Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığında mevcut değildir. Yakın dönemde de bu konunun gündeme gelmesi mümkün değildir." sözlerini kullanmıştı.

00:00 dk 15 Eylül 2017 Diğer Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bedelli açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bedelli askerlik konusu hakkında açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Şu anda gündemimizde bu yok. Vatansever evlatlarımızı askere bekliyoruz. Askerlik bir de sana belli bir disiplin sağlıyor. İnsan hayatının disiplininde de bir çok kazanım sağlıyor.'

00:47 dk 12 Haziran 2017 AA Numan Kurtulmuş 'bedelli askerlik' sorusunu yanıtladı Başbakan Yardımcısı Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası basın açıklaması yaptı. Bedelli askerlik ile ilgili sorulan soruya "Şu aşamada Bakanlar Kurulu'na gelen bir teklif yok." dedi.



