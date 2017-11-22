​Son dakika Muğla'da deprem! Muğla'da korkutan deprem Son depremler

Muğla'nın Ula ilçesinde korkutan deprem meydana geldi. Edinilen son bilgilere göre, saat 23.22'de merkez üssü Muğla'nın Ula ilçesi Arıcılar mevkiinde 5,3 şiddetinde deprem olduğu kaydedildi. Muğla'daki deprem yerin yaklaşık 5 kilometre altında meydana geldi. Ülkemizdeki son depremleri görmek için yazımızda paylaştığımız bağlantıyı kullanabilirsiniz. İşte Muğla'daki depremden son gelişmeler.

Muğla’da 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünden alınan bilgiye göre, saat 23.22’de merkez üssü Muğla’nın Ula ilçesi olan 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 5 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

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Muğla’da artçı sarsıntılar devam ediyor

Muğla’nın Ula ilçesinde meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede 8 artçı sarsıntı daha kaydedildi.Saat 23.22’de merkez üssünü Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Arıcılar Mahallesi olarak saptanan 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından geçen yarım saatlik süre zarfında bölgede 1.8 ila 3.6 büyüklüklerinde 8 artçı sarsıntı daha kaydedildi.

Depremler nasıl oluşur ?

Depremler, yerkabuğundaki fay adı verilen kırıklarda meydana gelir. Faylar, kayanın kırılgan özelliğe sahip olmasından dolayı yüksek basınç (gerilme, sıkışma veya bükülme) altında kırılmasıyla oluşur. Gerilme levhaların kademeli hareketi sonucunda yerkabuğunun değişik noktalarında meydana gelir. Depremler, kayalık bir alanda oluşan gerilmenin ani bir harekete yol açacak kadar yükselmesiyle olur. Bu hareket, kayanın en zayıf noktasında kırılmasıyla yeni bir fay oluşturabilir yada kaya var olan fay boyunca kayar. Bunun sonucunda, gerilmenin boşalmasıyla olağanüstü büyük boyutta enerji açığa çıkar. Bu enerjinin çevredeki kaya kütlelerinde oluşturduğu titreşim depremi yaratır. Depreme yol açan kayalardaki kırılma yada kaymanın başladığı noktaya deprem odağı, bu noktanın tam üzerine rastlayan alana da deprem merkezi denir.

Deprem çeşitleri

1. Tektonik Depremler:İç kuvvetlerin neden olduğu gerilimlerin boşalması ile meydana gelen yer kabuğu hareketlerinin yol açtığı sarsıntılara Tektonik Depremler adı verilir. Gerek şiddet gerekse etki alanı bakımından en önemli ve en yıkıcı olan depremlerdir. Yeryüzünde olan depremlerin % 90’ı bu gruba girer. Türkiye’de olan depremler de büyük çoğunlukla tektonik depremlerdir.

2. Volkanik Depremler: Bunlar volkanların püskürmesi sonucu oluşurlar. Yerin derinliklerinde ergimiş maddenin yeryüzüne çıkışı sırasındaki fiziksel ve kimyasal olaylar sonucunda oluşan gazların yapmış oldukları patlamalarla bu tür depremlerin meydana geldiği bilinmektedir. Bunlar da yanardağlarla ilgili olduklarından yereldirler ve önemli zarara neden olmazlar. Japonya ve İtalya’da oluşan depremlerin bir kısmı bu gruba girmektedir. Türkiye’de aktif yanardağ olmadığı için bu tip depremler olmamaktadır.

3. Çöküntü Depremleri: Bunlar yer altındaki boşlukların (mağara), kömür ocaklarında galerilerin, tuz ve jipsli arazilerde erime sonucu oluşan boşlukları tavan bloğunun çökmesi ile oluşurlar. Hissedilme alanları yerel olup enerjileri azdır fazla zarar getirmezler. Özellikle karstik sahalarda görülürler. Ülkemizde en çok Akdeniz Bölgesindeki karstik mağaraların tavan kısımlarının çökmesi ile meydana gelirler.