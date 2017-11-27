Son dakika... Tunceli’de 4 terörist öldürüldü, cephanelik ele geçirildi.

Teröristlerin ölü olarak ele geçirildiği bölgedeki bir sığınakta ise 17 adet kalaşnikof ile binlerce mühimmat bulundu. Edinilen bilgiye göre, Tunceli’de Jandarma ve Polis Özel Harekat Timleri tarafından Pülümür ilçesi kırsalında terör örgütü PKK’ya yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda teröristlerle sıcak temas sağlayan timler, 2’si kadın 4 teröristi ölü olarak ele geçirdi. Teröristlerin üzerinden 4 adet kalaşnikof ile 1 adet rekot atar ele geçirildiği öğrenildi.

Cephanelik olarak kullanılan sığınak ele geçirildi

Teröristleri etkisiz hale getiren timler bir sığınak tespit etti. Sığına yapılan operasyonda ise 17 adet kalaşnikof piyade tüfeği ve binlerce mühimmat ele geçirdiği öğrenildi.

Tunceli Valiliği’de yaptığı açıklamada, "27 Kasım 2017 Tarihinde Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat unsurlarımızca Pülümür kırsalında müşterek olarak yapılan operasyonda sağlanan sıcak temasta 2 kadın, 2 erkek olmak üzere toplam 4 terörist 4 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca bir sığınak içerisinde 17 adet kalaşnikof piyade tüfeği ve binlerce mühimmat tespit edilmiştir" denildi. Valilik bölgede operasyonun aralıksız sürdüğünü de aktardı.