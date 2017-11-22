Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'den çıkmayı garantilediği Porto maçında, sahaya çıkan kadroya ödenen bonservis rakamı şaşkınlığa neden oldu.
Son yıllarda yaptığı başarılı transferlerle adından söz ettiren siyah beyazlıların Porto'ya karşı çıktığı 11'e ödediği bonservis ücreti sadece 6 milyon euroydu.
ilk 11'indeki futbolculardan Adriano, Qauresma, Talisca ve Tolgay için bedel ödeyen siyah beyazlılar bu oyuncuları çok cuzi miktarlara kadrosuna kattı.
- Adriano: 2.3 milyon euro (İlk aşamada 600 bin euro ödendi. Şampiyonlar Ligi'ne katılındığı için sezon başında 1.7 milyon euro daha verildi.)
- Tolgay Arslan: 450 bin euroya transfer edildi.
- Quaresma: 1 milyon 200 bin euro ödendi.
- Talisca: 2 milyon euroya kiralandı.
Transfermarkt piyasa değerine bakıldığında Beşiktaş'ın takım değeri an itibariyle 114 milyon euro.
İşte Beşiktaş'ın dün Porto karşısına çıkan 11'i ve ödenen paralar;
- Fabri: Bonservissiz
- Dusko Tosic: Bonservissiz
- Pepe: Bonservissiz
- Gökhan Gönül: Bonservissiz
- Adriano: 2.3 milyon euro
- Tolgay Arslan: 450 bin euro
- Atiba: Bonservissiz
- Talisca: 2 milyon euro (Kiralık)
- Quaresma: 1.2 milyon euro
- Babel: Bonservissiz
- Cenk Tosun: Bonservissiz
Yorum