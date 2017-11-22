Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'den çıkmayı garantilediği Porto maçında, sahaya çıkan kadroya ödenen bonservis rakamı şaşkınlığa neden oldu.

Son yıllarda yaptığı başarılı transferlerle adından söz ettiren siyah beyazlıların Porto'ya karşı çıktığı 11'e ödediği bonservis ücreti sadece 6 milyon euroydu.

ilk 11'indeki futbolculardan Adriano, Qauresma, Talisca ve Tolgay için bedel ödeyen siyah beyazlılar bu oyuncuları çok cuzi miktarlara kadrosuna kattı.

Adriano: 2.3 milyon euro (İlk aşamada 600 bin euro ödendi. Şampiyonlar Ligi'ne katılındığı için sezon başında 1.7 milyon euro daha verildi.)

2.3 milyon euro (İlk aşamada 600 bin euro ödendi. Şampiyonlar Ligi'ne katılındığı için sezon başında 1.7 milyon euro daha verildi.) Tolgay Arslan: 450 bin euroya transfer edildi.

450 bin euroya transfer edildi. Quaresma: 1 milyon 200 bin euro ödendi.

1 milyon 200 bin euro ödendi. Talisca: 2 milyon euroya kiralandı.

Transfermarkt piyasa değerine bakıldığında Beşiktaş'ın takım değeri an itibariyle 114 milyon euro.

İşte Beşiktaş'ın dün Porto karşısına çıkan 11'i ve ödenen paralar;

Fabri: Bonservissiz

Dusko Tosic: Bonservissiz

Pepe: Bonservissiz

Gökhan Gönül: Bonservissiz

Adriano: 2.3 milyon euro

Tolgay Arslan: 450 bin euro

Atiba: Bonservissiz

Talisca: 2 milyon euro (Kiralık)

Quaresma: 1.2 milyon euro

Babel: Bonservissiz

Cenk Tosun: Bonservissiz

05,22 dk 21 Kasım 2017 Diğer Beşiktaş 1-1 Porto (Geniş Özet) Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu ağırlayan Beşiktaş tarih yazdı. Temsilcimiz 1-1 biten maç sonunda gruptan çıkmayı garantiledi. İşte tarihi maçın geniş özeti.



