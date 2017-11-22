UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde dün akşam Porto ile 1-1 berabere kalarak grubunu lider bitirmeyi garantiledi ve tarihi bir başarı elde etti. Siyah beyazlılar bu başarıyı elde ederken sahadaki futbolcuların bonservis bedelleri ise herkesi şaşkına uğrattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş'ın Porto karşısındaki ilk 11'indeki futbolculara ödenen bonservis bedeli sadece 6 milyon euroydu.

Beşiktaş'ın Porto karşısındaki ilk 11'indeki futbolculara ödenen bonservis bedeli sadece 6 milyon euroydu.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'den çıkmayı garantilediği Porto maçında, sahaya çıkan kadroya ödenen bonservis rakamı şaşkınlığa neden oldu.

Son yıllarda yaptığı başarılı transferlerle adından söz ettiren siyah beyazlıların Porto'ya karşı çıktığı 11'e ödediği bonservis ücreti sadece 6 milyon euroydu.

ilk 11'indeki futbolculardan Adriano, Qauresma, Talisca ve Tolgay için bedel ödeyen siyah beyazlılar bu oyuncuları çok cuzi miktarlara kadrosuna kattı.

  • Adriano: 2.3 milyon euro (İlk aşamada 600 bin euro ödendi. Şampiyonlar Ligi'ne katılındığı için sezon başında 1.7 milyon euro daha verildi.)
  • Tolgay Arslan: 450 bin euroya transfer edildi.
  • Quaresma: 1 milyon 200 bin euro ödendi.
  • Talisca: 2 milyon euroya kiralandı.
Transfermarkt piyasa değerine bakıldığında Beşiktaş'ın takım değeri an itibariyle 114 milyon euro.

İşte Beşiktaş'ın dün Porto karşısına çıkan 11'i ve ödenen paralar;

  • Fabri: Bonservissiz
  • Dusko Tosic: Bonservissiz
  • Pepe: Bonservissiz
  • Gökhan Gönül: Bonservissiz
  • Adriano: 2.3 milyon euro
  • Tolgay Arslan: 450 bin euro
  • Atiba: Bonservissiz
  • Talisca: 2 milyon euro (Kiralık)
  • Quaresma: 1.2 milyon euro
  • Babel: Bonservissiz
  • Cenk Tosun: Bonservissiz

Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider çıkan ilk Türk takımı Beşiktaş'ın transfer başarısı, onları Devler Ligi'nin 'fenomen'i haline getirdi. İNFOGRAFİK: Tunç Çevik
Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider çıkan ilk Türk takımı Beşiktaş'ın transfer başarısı, onları Devler Ligi'nin 'fenomen'i haline getirdi. İNFOGRAFİK: Tunç Çevik

Beşiktaş 1-1 Porto (Geniş Özet)
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Beşiktaş 1-1 Porto (Geniş Özet)

Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu ağırlayan Beşiktaş tarih yazdı. Temsilcimiz 1-1 biten maç sonunda gruptan çıkmayı garantiledi. İşte tarihi maçın geniş özeti.


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