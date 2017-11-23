A Milli Takım 9 basamak geriledi

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı, 9 basamak düşerek 42. sırada yer aldı.
FIFA'nın internet sitesinden açıklanan kasım ayı dünya sıralamasına göre geçen ay 807 puanla 33. sırada bulunan A Milli Futbol Takımı, 735 puanla 42'nciliğe geriledi.
Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, sıralamada zirvedeki yerini korudu. Almanya'nın ardından sıralanan Brezilya, Portekiz, Arjantin ve Belçika'nın da yerleri değişmedi.
- Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 21 Aralık'ta açıklanacak.
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