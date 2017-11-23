MİLLİ TAKIM

A Milli Takım FIFA sıralamasında 9 basamak geriledi

A Milli Takım 9 basamak geriledi

FIFA dünya klasmanında 9 basamak gerileyen A Milli Futbol Takımı, 42. sırada yer aldı. Dünya Kupası'nın son sahibi Almanya, zirvedeki yerini korudu.

Haber Merkezi AA
Milli Takım, Arnavutluk ile oynadığı hazırlık maçında 3-2 mağlup olmuştu.

Milli Takım, Arnavutluk ile oynadığı hazırlık maçında 3-2 mağlup olmuştu.

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında Türkiye Milli Takımı, 9 basamak düşerek 42. sırada yer aldı.

FIFA'nın internet sitesinden açıklanan kasım ayı dünya sıralamasına göre geçen ay 807 puanla 33. sırada bulunan A Milli Futbol Takımı, 735 puanla 42'nciliğe geriledi.

Dünya Kupası'nın son şampiyonu Almanya, sıralamada zirvedeki yerini korudu. Almanya'nın ardından sıralanan Brezilya, Portekiz, Arjantin ve Belçika'nın da yerleri değişmedi.

  • Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 21 Aralık'ta açıklanacak.

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