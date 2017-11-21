SÜPER LİG

Aboubakar alkışlarla karşılandı

Beşiktaş'ın Porto ile oynayacağı maç öncesine Vincent Aboubakar'ın tepki görüp görmeyeceği merak konusu olmuştu. Kamerunlu futbolcu, ısınma hareketleri için sahaya çıktığında ıslıklandı ancak bu ıslıklar ona değil Porto takımınaydı. İlk başta şaşkınlık yaşayan Aboubakar ısınma sırasında ise taraftarların alkışıyla karşılaştı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aboubakar.

Aboubakar.

Beşiktaş'ın Porto ile oynayacağı maç öncesinde siyah beyazlı taraftarların Aboubakar'a tavrı merak konusu olmuştu.

Portolu futbolcular sahaya çıktığında tribünlerden ıslık sesi duyulsa da Aboubakar'a yoğun bir ilgi vardı. Isınma hareketleri sırasında alkışlanan futbolcu, soyunma odasına giderken de bir çok taraftarın fotoğraf çektirme isteğiyle karşılaştı.

Öte yandan TRT Spor muhabiri Fırat Günayer, maç yayınında Aboubakar'a tepki olmadığını söylerken "Maç sırasında neler olacağını göreceğiz" açıklamasında bulundu.

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