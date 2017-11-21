Aboubakar alkışlarla karşılandı

Beşiktaş'ın Porto ile oynayacağı maç öncesinde siyah beyazlı taraftarların Aboubakar'a tavrı merak konusu olmuştu.

Portolu futbolcular sahaya çıktığında tribünlerden ıslık sesi duyulsa da Aboubakar'a yoğun bir ilgi vardı. Isınma hareketleri sırasında alkışlanan futbolcu, soyunma odasına giderken de bir çok taraftarın fotoğraf çektirme isteğiyle karşılaştı.

Öte yandan TRT Spor muhabiri Fırat Günayer, maç yayınında Aboubakar'a tepki olmadığını söylerken "Maç sırasında neler olacağını göreceğiz" açıklamasında bulundu.