Süper Lig'in yıldız isimlerinden Başakşehir'in golcüsü Emmanuel Adebayor, Fransız basınından So Foot'a röportaj verdi.

Togolu futbolcu, "Başakşehir'e imza atmadan önce Türkiye'deki terör olaylarından korkmadın mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Her sabah kalktığımda Allah'a dua ediyorum ve ruhumu ona teslim ediyorum. Bize Allah yeter. Gerisi önemli değil. Öleceksem, er ya da geç öleceğim. Nerede ve ne zaman bilemeyiz.

Adebayor ayrıca Fenerbahçe forması giyen Robin van Persie'yi Arsenal'de takım arkadaşı oldukları dönemde sevmediğini söyleyerek şunları ifade etti: