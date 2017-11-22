SÜPER LİG

Medipol Başakşehir'in Togolu yıldızı Emmanuel Adebayor, Fransız basınına verdiği röportajda 'Başakşehir'e imza atmadan önce Türkiye'deki terör olaylarından korkmadın mı?' şeklindeki soruya dikkat çeken bir yanıt verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Adebayor Galatasaray karşısında hat-trick yapmıştı.

Adebayor Galatasaray karşısında hat-trick yapmıştı.

Fotoğraf: AA

Süper Lig'in yıldız isimlerinden Başakşehir'in golcüsü Emmanuel Adebayor, Fransız basınından So Foot'a röportaj verdi.

Togolu futbolcu, "Başakşehir'e imza atmadan önce Türkiye'deki terör olaylarından korkmadın mı?" sorusuna şu yanıtı verdi:

  • Her sabah kalktığımda Allah'a dua ediyorum ve ruhumu ona teslim ediyorum. Bize Allah yeter. Gerisi önemli değil. Öleceksem, er ya da geç öleceğim. Nerede ve ne zaman bilemeyiz.

Adebayor ayrıca Fenerbahçe forması giyen Robin van Persie'yi Arsenal'de takım arkadaşı oldukları dönemde sevmediğini söyleyerek şunları ifade etti:

  • Arsenal'de Van Persie hariç herkes beni severdi. Ben de onu sevmezdim.

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