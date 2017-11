Ahmet Çakar: Beşiktaş kaybedecek

Beşiktaş-Porto maçı öncesi Ahmet Çakar dikkati çeken yorumlara imza attı.

İçinde kötü bir his olduğunu ve siyah-beyazlıların Porto karşısında kazanamayacağını iddia eden Çakar, "Beşiktaş 5-0 yenilirse şaşırmayın" dedi.

Beyaz TV yorumcusu Ahmet Çakar'ın Beşiktaş-Porto maçıyla ilgili açıklamaları şöyle;

"5-0 mağlup olursa şaşırmayın"

"İçimde tuhaf bir ses diyor ki 'Beşiktaş kaybedecek.' Beşiktaş 5-0 mağlup olursa şaşırmayın. Belki maça giden 42 bin Beşiktaşlı bana sövecek ama; 1-0, 2-0 gibi mağlubiyete razı olunması gerekiyor gibi bir his var içimde."