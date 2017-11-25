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Ahmet Çakar'dan Hüseyin Göçek tepkisi

Galatasaray-Alanyaspor maçının hakemi Hüseyin Göçek'e eski hakem Ahmet Çakar'dan büyük tepki geldi. Çakar, sosyal medya hesabından attığı mesajlarda Alanyaspor'un penaltısının verilmediğini iddia etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Hüseyin Göçek.

Hüseyin Göçek.

Galatasaray'ın Alanyaspor'la oynadığı karşılaşmada Hüseyin Göçek'in verdiği bazı kararlar tartışma çıkardı.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Ahmet Çakar, konuyla ilgili olarak attığı mesajlarda "Yahu Hüseyin göçek sen neler yapıyorsun? Şimdi de Alanya nın net penaltısını vermedin" ifadelerini kullandı.

İşte Ahmet Çakar'ın attığı tweetler;

Ndiaye kart sınırında ve net sarısı verilmedi. Hüseyin Göçek'in kart sınırı olayından kesin haberi var ve kasden es geçti...

Yahu Hüseyin göçek sen neler yapıyorsun? Şimdi de Alanya nın net penaltısını vermedin..


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