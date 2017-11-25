Ankaragücü'nden Ümit Özat'a sert tepki

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Özat'ın, son Osmanlıspor maçında kendisini istifaya davet eden taraftarların Ankaragüçlü olduğunu iddia ettiği konuşmasına tepki gösterilerek, "Kulübümüzde kısa bir dönem hasbelkader teknik direktörlük görevinde bulunan ve şu an dost ve kardeş kulübümüz Gençlerbirliği'nin başarısı için çalışması gereken zavallı zevat, her zaman olduğu gibi asli görevini unutup, başka bir camiaya çamur atma geleneğini devam ettirmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Ümit Özat: Oyuncularım gözyaşları içindeydi Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği'nin Osmanslıpor'a 2-0 mağlup olduğu maçın ardından kırmızı-siyahlı ekibin teknik direktörü Ümit Özat açıklamalarda bulundu."Kazanan her zaman haklıdır""Bu kadar koştuk, bu kadar top kullandık, bunu yaptık, şunu yaptık, bunlar hiçbir şey getirmiyor" diyen Özat, "Kazanan her zaman haklıdır. Sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Ben asla pes eden yapıya sahip değilim" diye konuştu."Oyuncularım içeride gözyaşları içindeydi"Teknik direktör Ümit Özat, geçmişle ilgili konuşmak istemediğini belirterek, şunları kaydetti:Ben üç haftada ayrılmak zorunda kaldım. Şimdi ayrılanlar aile boyu açıklamalar yapıyor. Takımımı biliyorum, bu ligi az çok biliyorum. Gençlerbirliği kültüründen bahseden insanlar küfür etmezler. Küfür eden, hocasını ve yönetimi istifaya davet eden insan, Gençlerbirliği taraftarı değildir. Galiba o taraftarların içinde Ankaragücü taraftarları da var. Oyuncularım içeride gözyaşları içindeydi. Bu takıma bu transferleri ben yaptım. Futbolcularıma sonuna kadar güveniyorum.İstiklal Marşı okunurken yan döndü

"Malum şahsın iftiraları iki kulübün arasındaki dostluğa zarar veremeyecektir"

Özat'ın açıklamalarının iki kulüp arasındaki dostluğa zarar veremeyeceği vurgulanan açıklamada ayrıca şunlar kaydedildi;

"Osmanlıspor mağlubiyeti sonrası, maç esnasında kendisini istifaya davet eden Gençlerbirliği taraftarlarını 'Bunlar Ankaragücü taraftarları' diyerek görmezden gelen ve başarısızlığını büyük Ankaragücü taraftarlarına iftira atarak, örtmek isteyen malum şahsı bu çirkin davranışından dolayı kınıyor ve kendisine tavsiyelerde bulunmak istiyoruz. MKE Ankaragücü ve Gençlerbirliği spor kulüpleri, ezeli rakip, ebedi dosttur. Malum şahsın çirkin iftiraları asla ve asla iki kulübün arasındaki dostluğa zarar veremeyecektir. MKE Ankaragücü taraftarları, İlhan Cavcav sezonunda merhum İlhan Cavcav'ın aziz hatırası adına Geçlerbirliği Spor Kulübü'nün başarısından başka hiçbir şeyi temenni etmemektedirler. Bir başka kulübün aldığı sonuçlarla ilgili hiçbir tasarrufta da bulunmamaktadırlar. Mevzubahis şahıs başta kendisiyle olmak üzere, çevresi, camiası ve yöneticileri ile barışık olup, Gençlerbirliği'nin başarısı için çalışmalı, başarısızlığını örtmek için başka bir camianın taraftarlarına iftira atmamalıdır. Türk futbolunun geçimsiz antrenörünün yaptığı talihsiz açıklamayı kınıyor, bu talihsiz açıklamanın takdirini Gençlerbirliği camiasına bırakıyoruz."