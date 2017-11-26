Antalyaspor-Fenerbahçe: 0-1

Fenerbahçe, Süper Lig'deki üst üste 2. galibiyetini Antalyaspor engelini 1-0'la aşarak aldı. Maça damgasını deplasmanların golcüsü Giuliano vurdu.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım adına da karşılıklı ataklar vardı. Janssen'in indirdiği toplarla etkili olamaya çalışan Fenerbahçe, en öneli fırsatını ilk yarının son anlarında buldu ve Giuliano ile öne geçti. Brezilyalı yıldız, kendi getirdiği topta Janssen ile verkaça girdi, ardından Diego'yu ekarte ederek güzel bir gole imza attı. Giuliano böylece sarı lacivertlilerin deplasmandaki üstüste 4. golüne imza atmış oldu.

Giuliano'nun golü Fenerbahçelileri mest etti Fenerbahçe'yi Antalya'yı deplasmanda öne geçiren Brezilyalı futbolcu Giuliano, sosyal medyada gündem haline geldi. Rakibinden topu kaptıktan sonra Janssen ile 2'ye 1'e giren yıldız isim muhteşem bir gole imza attı.Giuliano, bu sezon 5. golünü atarken kariyerinin de en iyi sezon başlangıcını gerçekleştirdi. Rıdvan Dilmen'den Giuliano yorumu;"44 dakika boyunca Giuliano tamamını kaybetmişti topların. Acaba mı? derken öyle bir sahneye çıktı ki... Orta sahadan topu taşıdı, sonra ikiye bir yapıp attı golünü. İyi futbolcu Giuliano."Giuliano'nun golü sonrası spor yazarları tarafından atılan tweetler;



2. yarıya ev sahibi çok önemli bir fırsatla başladı, ancak Eto'o'ya Volkan Demirel izin vermedi.

Kalan bölümde rakibe fırsat vermeyen Fenerbahçe, mücadeleyi 1-0 kazandı ve üst üste 2. galibiyetiyle puanını 23'e çıkardı. Antalya ise 13 puanda kaldı.







Fenerbahçe'de Roberto Soldado şoku Fenerbahçe'nin Antalyaspor'la karşılaştığı maçın 67. dakikasında oyuna dahil olan Roberto Soldado, sakatlandı.İspanyol futbolcu, sahanın azizliğine uğradığı pozisyon sonrasında oyuna devam edemedi.Büyük üzüntü yaşayan ve maça devam edemeyeceğini belirten Soldado yerini Fransız yıldız Valbuena'ya bıraktı.Fenerbahçe'de sarı kart gören Janssen de Kasımpaşa maçında cezalı duruma düştü.Soldado mücadeleye neden 11'de başlamadı? Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Soldado'nun neden ilk 11'de başlayamadığını bu sözlerle açıklamıştı;"Hepimiz maç öncesi 3 tane gol atmış Soldado'nun oynamasını bekliyorduk. Bugün kayınvalidesinin yoğun bakımda olduğunu öğrenmiş Soldado. Kafası oradaymış. Gitmek istemiş, maçtan sonra izin vereceklermiş."