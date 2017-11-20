Arsenal 'futbolcu avcısı'nı transfer etti

Premier Lig ekibi Arsenal, dünya futbolunun en iyi scoutlarından biri olarak gösterilen Sven Mislintat'ı transfer etti.

Kadrosuna bir oyuncu almaktansa ilk olarak o oyuncuları keşfeden ismi transfer eden Arsenal, bu hamle için Borussia Dortmund'a tam 2 milyon euro ödeyecek.

Şef Scout Sven Mislintat'ın 2 milyon euroya Arsenal'e transfer olması dünyada bir ilk.

Sven Mislintat'ın şimdiye kadar keşfedip transfer ettirdiği futbolcular;

Blaszczykowski

Hummels

Lewandowski

Kagawa

Aubameyang

İlkay Gündoğan

Dembélé