Arsenal 'futbolcu avcısı'nı transfer etti

Premier Lig ekibi Arsenal, dünya futbolunun en iyi scoutlarından biri olarak gösterilen Sven Mislintat'ı transfer etti.
Kadrosuna bir oyuncu almaktansa ilk olarak o oyuncuları keşfeden ismi transfer eden Arsenal, bu hamle için Borussia Dortmund'a tam 2 milyon euro ödeyecek.
Şef Scout Sven Mislintat'ın 2 milyon euroya Arsenal'e transfer olması dünyada bir ilk.
Sven Mislintat'ın şimdiye kadar keşfedip transfer ettirdiği futbolcular;
- Blaszczykowski
- Hummels
- Lewandowski
- Kagawa
- Aubameyang
- İlkay Gündoğan
- Dembélé
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