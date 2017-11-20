PREMİER LİG

Arsenal 'futbolcu avcısı'nı transfer etti

Premier Lig'in güçlü ekiplerinden Arsenal, kamuoyunda ses getiren bir transfere imza attı. Fransız teknik adam Arsene Wenger, bu kez oyuncu almaktansa o oyuncuları keşfeden ismi transfer etmeyi tercih etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Borussia Dortmund'un şef scoutu artık Arsenal için çalışacak.

Borussia Dortmund'un şef scoutu artık Arsenal için çalışacak.

Premier Lig ekibi Arsenal, dünya futbolunun en iyi scoutlarından biri olarak gösterilen Sven Mislintat'ı transfer etti.

Kadrosuna bir oyuncu almaktansa ilk olarak o oyuncuları keşfeden ismi transfer eden Arsenal, bu hamle için Borussia Dortmund'a tam 2 milyon euro ödeyecek.

Şef Scout Sven Mislintat'ın 2 milyon euroya Arsenal'e transfer olması dünyada bir ilk.

Sven Mislintat'ın şimdiye kadar keşfedip transfer ettirdiği futbolcular;

  • Blaszczykowski
  • Hummels
  • Lewandowski
  • Kagawa
  • Aubameyang
  • İlkay Gündoğan
  • Dembélé

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