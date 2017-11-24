SÜPER LİG

Aytemiz Alanyaspor'da M'Billa şoku

Aytemiz Alanyaspor'da Vagner Love'ın yokluğunda ileri uçta görev yapması beklenen M'Billa, dün yapılan antrenmanı yarıda bıraktı.

Haber Merkezi IHA
Kamerunlu golcü M'Billa bu sezon ligde çıktığı 10 maçta 3 gol kaydetti.

Kamerunlu golcü M'Billa bu sezon ligde çıktığı 10 maçta 3 gol kaydetti.

Fotoğraf: IHA

Alanyaspor, cumartesi günü karşılaşacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sakatlıklarından dolayı Vagner Love ve Junior Fernandes'in Galatasaray karşısında forma giyemeyeceği Alanyaspor'da, bir sakatlık şoku da dün yaşandı.

Turuncu-yeşilli takımda sakatlıktan yeni kurtulan ve Galatasaray karşısında Vagner'in yerine oynaması beklenen Etame M'Billa, dün yapılan antrenmanı yarıda bıraktı.

Kamerunlu forvet oyuncusunun antrenmanda adale ağrısı hissettiği ve bu nedenle idmanı yarıda bıraktığı öğrenilirken, M'Billa'nın durumunun ise bugün yapılacak olan kontrollerden sonra belli olacağı bildirildi.

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