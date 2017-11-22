Babel Şampiyonlar Ligi'nde istediği takımı açıkladı
Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıktıkları için mutlu olduklarını ifade ederken son 16'da karşılaşmak istedikleri takımı açıkladı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkılması sonrasında son 16'daki rakip merakla bekleniyor. Siyah beyazlıların yıldızı Ryan Babel konuyla ilgili fikrini açıkladı.
Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu son 16 turunda eski takımı Liverpool ile karşılaşmak istediklerini söyledi. Tecrübeli spor spikeri Okay Karacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ryan Babel'le çekilen fotoğrafını koydu ve "İkinci turda kimi istiyorsun diye sordum, düşünmeden Liverpool dedi. Sürpriz var" ifadelerini kullandı.
Bilindiği üzere siyah beyazlı taraftarlar da gruptan çıkıldıktan sonra son 16'da Liverpool'la eşleşilmesini istiyor.
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