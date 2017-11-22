UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Babel Şampiyonlar Ligi'nde istediği takımı açıkladı

Beşiktaş'ın Hollandalı yıldızı Ryan Babel, Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıktıkları için mutlu olduklarını ifade ederken son 16'da karşılaşmak istedikleri takımı açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşlı futbolcuların çoğu Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'la eşleşmek istiyor.

Beşiktaşlı futbolcuların çoğu Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Liverpool'la eşleşmek istiyor.

Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkılması sonrasında son 16'daki rakip merakla bekleniyor. Siyah beyazlıların yıldızı Ryan Babel konuyla ilgili fikrini açıkladı.

Beşiktaş'ın Hollandalı futbolcusu son 16 turunda eski takımı Liverpool ile karşılaşmak istediklerini söyledi. Tecrübeli spor spikeri Okay Karacan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ryan Babel'le çekilen fotoğrafını koydu ve "İkinci turda kimi istiyorsun diye sordum, düşünmeden Liverpool dedi. Sürpriz var" ifadelerini kullandı.

  • Bilindiği üzere siyah beyazlı taraftarlar da gruptan çıkıldıktan sonra son 16'da Liverpool'la eşleşilmesini istiyor.

Okay Karacan, sosyal medya hesabından Ryan Babel paylaşımında bulundu.
Okay Karacan, sosyal medya hesabından Ryan Babel paylaşımında bulundu.

Beşiktaşlılar Liverpool'u istiyor
Beşiktaşlılar Liverpool'u istiyor

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmasının ardından son 16 kiminle eşleşeceği merak konusu oldu.Grup aşamasının bitmesinin ardından yapılacak kura çekiminde bir grubun ikincisiyle eşleşecek olan siyah beyazlılarda taraftarlar Liverpool'u istiyor.Beşiktaş'ın son 16'daki muhtemel rakipleri şöyle;Basel (6 puanla ikinci) ─ CSKA Moskova (Aynı puanla üçüncü)Bayern Münih (Grubunda 9 puanla ikinci) - PSG (12 puanla birinci)Roma (Grubunda 8 puanla birinci ─ Chelsea (Aynı grupta 7 puanla ikinci)Juventus (7 puanla ikinci) - Sporting Lizbon (Aynı grupta 4 puanla üçüncü)(Liverpool grup birincisi) Sevilla (7 puanla ikinci) -Spartak Moskova (6 puanla üçüncü) ShakhtarReal MadridNot: An itibariyle Liverpool grup birincisi olduğu için Beşiktaş'ın rakibi olamıyor. Liverpool, bu akşam Sevilla ile oynuyor. İngiliz ekibinin puanı 8, Sevilla'nın ki ise 7.)

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