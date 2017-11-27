Barcelona'ya Dembele müjdesi

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın sezon başında Neymar'ın yerine büyük umutlarla transfer ettiği Ousmane Dembele sakatlanmış ve oyuncunun ocak ayından önce dönmesinin zor olduğu bildirilmişti.

Fransa Ligi'nde oynanan Rennes-Nantes mücadelesinin başlama vuruşunu yapmak üzere maça davet edilen Dembele, burada yaptığı açıklamada öngörülenden daha önce sahalara döneceğini söyleyerek iki hafta sonra takımla birlikte çalışmalara başlayacağını açıkladı.

Dembele dört yıl önce transferine inanmamış Barcelona, futbol tarihinin en pahalı ikinci transferini gerçekleştirdi.Borussia Dortmund forması giyen 20 yaşındaki Fransız yıldız, yaklaşık 130 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Katalan ekibinin yolunu tuttu.2013'te Barcelona'ya inanmamışBu transferin ardından sosyal medyada Ousmane Dembele ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.Yıldız oyuncunun, Rennes döneminde alt yapıdan arkadaşı olan Malo Verbeke'nin Twitter'dan yazdığı; "Ousmane Dembele, Barcelona'ya transfer oldu, 11 numaralı formayı giyecek ve yıllık 22 milyon euro kazanacak" şeklindeki tahminine "Sen delisin" diyerek yanıt verdiği görüldü.O dönem 16 yaşında olan Dembele, bugün resmen Barcelona'ya transfer oldu ve 11 numaralı formayı giyecek. Rennes Dembele'den 30 milyon euro kazanacak