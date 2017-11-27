Barcelona'ya Dembele müjdesi

Barcelona'da, yaklaşık 2 aydır sakatlığı nedeniyle forma giyen Ousmane Dembele iki hafta sonra takımla çalışmalara başlayacağını açıkladı.
Haber MerkeziYeni Şafak
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın sezon başında Neymar'ın yerine büyük umutlarla transfer ettiği Ousmane Dembele sakatlanmış ve oyuncunun ocak ayından önce dönmesinin zor olduğu bildirilmişti.
Fransa Ligi'nde oynanan Rennes-Nantes mücadelesinin başlama vuruşunu yapmak üzere maça davet edilen Dembele, burada yaptığı açıklamada öngörülenden daha önce sahalara döneceğini söyleyerek iki hafta sonra takımla birlikte çalışmalara başlayacağını açıkladı.
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