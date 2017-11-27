LA LİGA

Barcelona'ya Dembele müjdesi

Barcelona'da, yaklaşık 2 aydır sakatlığı nedeniyle forma giyen Ousmane Dembele iki hafta sonra takımla çalışmalara başlayacağını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dembele Eylül ayında Getafe ile oynanan mücadelede sakatlık geçirmişti.

Dembele Eylül ayında Getafe ile oynanan mücadelede sakatlık geçirmişti.

Fotoğraf: Reuters

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın sezon başında Neymar'ın yerine büyük umutlarla transfer ettiği Ousmane Dembele sakatlanmış ve oyuncunun ocak ayından önce dönmesinin zor olduğu bildirilmişti.

Fransa Ligi'nde oynanan Rennes-Nantes mücadelesinin başlama vuruşunu yapmak üzere maça davet edilen Dembele, burada yaptığı açıklamada öngörülenden daha önce sahalara döneceğini söyleyerek iki hafta sonra takımla birlikte çalışmalara başlayacağını açıkladı.

Dembele dört yıl önce transferine inanmamış
Dembele dört yıl önce transferine inanmamış

Barcelona, futbol tarihinin en pahalı ikinci transferini gerçekleştirdi.Borussia Dortmund forması giyen 20 yaşındaki Fransız yıldız, yaklaşık 130 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Katalan ekibinin yolunu tuttu.2013'te Barcelona'ya inanmamışBu transferin ardından sosyal medyada Ousmane Dembele ile ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.Yıldız oyuncunun, Rennes döneminde alt yapıdan arkadaşı olan Malo Verbeke'nin Twitter'dan yazdığı; "Ousmane Dembele, Barcelona'ya transfer oldu, 11 numaralı formayı giyecek ve yıllık 22 milyon euro kazanacak" şeklindeki tahminine "Sen delisin" diyerek yanıt verdiği görüldü.O dönem 16 yaşında olan Dembele, bugün resmen Barcelona'ya transfer oldu ve 11 numaralı formayı giyecek. Rennes Dembele'den 30 milyon euro kazanacak

Rennes Dembele'den 30 milyon euro kazanacak
Rennes Dembele'den 30 milyon euro kazanacak

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, Neymar'ı Paris Saint-Germain'e 222 milyon euroya gönderdikten sonra transfer çalışmalarına hız verdi.Borussia Dortmund'da forma giyen Fransız oyuncu Ousmane Dembele'nin transferini görüşmek için Almanya'da bulunan Katalan yetkililer Alman ekibine bu transfer için 120 milyon euro önerdi.Fransız basınında yer alan habere göre Barcelona bu transferi gerçekleştirirse, oyuncunun yetiştiği kulüp olan Rennes bonuslarla birlikte 30 milyon euro kazanacak.Dembele geçtiğimiz sezon Rennes'den Dortmund'a 15 milyon euroya transfer olmuştu. @o.dembele7&#39;in paylaştığı bir gönderi (10 Haz 2017, 07:07 PDT)

Yorum

Yorum

    Kaydet
    Font
    +
    Çok yakında!

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.