SÜPER LİG

Son dakika: Başakşehir'de Eljero Elia ameliyat edilecek

Başakşehir'de Elia ameliyat edilecek

Medipol Başakşehir forması giyen Eljero Elia'nın, Yeni Malatyaspor maçında aldığı darbe sonrası tedaviye yanıt vermediği ve oyuncunun ameliyat edileceği açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Elia bu sezon Başakşehir formasıyla çıktığı 20 maçta 4 gol kaydetti.

Elia bu sezon Başakşehir formasıyla çıktığı 20 maçta 4 gol kaydetti.

Fotoğraf: AA

Süper Lig'de başarılı bir grafik çizen Medipol Başakşehir'de flaş bir gelişme yaşandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yıldız futbolcu Eljero Elia'nın, Yeni Malatyaspor maçında omzuna aldığı darbeden sonra yapılan tedaviye yanıt vermediği ve oyuncunun bir yıl önce aynı yerden geçirdiği sakatlık nedeniyle omzuna yerleştirilen vidanın futbolcuyu rahatsız ettiği kanısına varıldığından ameliyatına karar verildiği belirtildi.

Başakşehir'in açıklaması şöyle:

  • Futbolcumuz Eljero Elia'nın, 5 Kasım tarihinde oynanan Malatyaspor karşılaşması sırasında bir çarpışma sonrası başlayan ve giderek artan sağ omzundaki ağrı şikayeti, yapılan konservatif tedaviye beklenen yanıtı vermemiştir. Futbolcumuzun aynı omzundan 1 yıl önce geçirdiği ameliyat sırasında yerleştirilen vidanın, omuz eklemindeki şikayetleri artırdığı düşünülerek, sağlık kurulumuz tarafından omzunda bulunan vidayı çıkarmak üzere ameliyat planlanmıştır.
  • Ayrıca sakatlıkları devam eden diğer futbolcularımız; Mehmet Batdal, Emre, Mahmut ve Tunay'ın, tedavilerine de devam edilmektedir. Chedjou ve Egemen ise takımla birlikte antrenmanlara katılmaktadırlar.

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