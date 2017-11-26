Başakşehir'de Elia ameliyat edilecek

Süper Lig'de başarılı bir grafik çizen Medipol Başakşehir'de flaş bir gelişme yaşandı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yıldız futbolcu Eljero Elia'nın, Yeni Malatyaspor maçında omzuna aldığı darbeden sonra yapılan tedaviye yanıt vermediği ve oyuncunun bir yıl önce aynı yerden geçirdiği sakatlık nedeniyle omzuna yerleştirilen vidanın futbolcuyu rahatsız ettiği kanısına varıldığından ameliyatına karar verildiği belirtildi.

Başakşehir'in açıklaması şöyle: