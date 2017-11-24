UEFA AVRUPA LİGİ

Başakşehir'den olay 'ülke puanı' paylaşımı

UEFA Avrupa Ligi'nde Ludogorets'i 2-1 mağlup eden Başakşehir, sosyal medya hesabından olay bir paylaşımda bulundu. Avrupa'da bazı as oyuncularını oynatmadığı için eleştirilere maruz kalan kulüp, kazandıkları maçın ardından "Keşke Emre ile Adebayor'u da oynatsaydık da, daha fazla ülke puanı kazansaydık" diye yazdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Başakşehir, Ludogorets'i 2-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma şansını sürdürdü.

Başakşehir, Ludogorets'i 2-1 yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkma şansını sürdürdü.

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde Bulgar temsilcisi Ludogorets'i 2-1 mağlup ederek gruptan çıkma şansını son maçlara bıraktı.

Temsilcimizin bu galibiyeti sonrası ise kulübün resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Avrupa'da bazı as oyuncularını oynatmadığı için eleştirilere maruz kalan Başakşehir'de kazanılan maçın ardından Twitter hesabından "Keşke Emre ile Adebayor'u da oynatsaydık da, daha fazla ülke puanı kazansaydık" diye yazıldı.

  • Bu paylaşıma bir çok takımın taraftarı eleştirel mesajlarla cevap verirken bazı taraftarlar ise destek verdi.


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