Başakşehir'den olay 'ülke puanı' paylaşımı

Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi'nde Bulgar temsilcisi Ludogorets'i 2-1 mağlup ederek gruptan çıkma şansını son maçlara bıraktı.

Temsilcimizin bu galibiyeti sonrası ise kulübün resmi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı. Avrupa'da bazı as oyuncularını oynatmadığı için eleştirilere maruz kalan Başakşehir'de kazanılan maçın ardından Twitter hesabından "Keşke Emre ile Adebayor'u da oynatsaydık da, daha fazla ülke puanı kazansaydık" diye yazıldı.

Bu paylaşıma bir çok takımın taraftarı eleştirel mesajlarla cevap verirken bazı taraftarlar ise destek verdi.



