BATE Borisov'dan unutulmaz şampiyonluk

Son yıllarda Belarus futboluna damga vuran BATE, şampiyonluk için bir puanın yeteceği 30. hafta maçında Gorodeya'ya konuk oldu.
BATE karşılaşmanın 19. dakikasında Mirko Ivanic'in golüyle 1-0 öne geçti. Ancak ev sahibi ekip 24 ve 46. dakikalarda Bojan Dubajic ve 33. dakikada Kirill Pavlyuchek'in golleriyle 3-1 üstünlük yakaladı.
78. dakikada Vitaliy Rodionov'un penaltıdan attığı golle durumu 3-2 yapan BATE, mücadelenin 90+5. dakikasında sahneye çıkan Mirko Ivanic ile kendisini şampiyonluğa ulaştıran golü buldu ve karşılaşmadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.
- Bu skorla puanını 68 yapan BATE, aynı puana sahip Dinamo Minsk'in averajla önünde yer alarak şampiyonluk sevinci yaşadı. BATE, Belarus Ligi'nde peş peşe 12. olmak üzere 14. şampiyonluğunu kazandı.
Yorum