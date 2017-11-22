Beşiktaş-Porto maçı Avrupa basınında

"Monaco'yu yen üst tura çık" başlığını atan Portekiz basınından Record gazetesi, "Porto, cehennemden 1 puan çıkardı. Aboubakar'a siyah-beyazlı taraftarlar büyük sevgi gösterdi. Beşiktaş grupta lider olmayı garantiledi" ifadelerini kullandı.

"Ejderhalar hayatta kaldı"

"Ejderhalar cehennemde hayatta kalmayı başarıyor" başlığını kullanan A Bola gazetesi de şu ifadeleri kullandı:

UEFA Avrupa Ligi'ni garantileyen Porto'nun Şampiyonlar Ligi'ndeki geleceği sahasında Monaco'ya karşı oynayacağı son maça bağlı. Kazanırsa, Almanların maç sonucuna bakmadan gruptan ikinci çıkacak. Türkler ise grup birincisi olarak yoluna devam etmeyi garantiledi.

"İstanbul cehenneminde..."

O Jogo gazetesi ise "Ejderha cesareti" başlığı altında "Felipe'nin golü, İstanbul cehenneminde önemli bir puanı garantiledi" yorumunu yaptı.

Mundo Deportivo: Beşiktaş tarih yazdı

Bu arada İspanyol spor gazetelerinden El Mundo Deportivo, Beşiktaş-Porto mücadelesini "Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez son 16 turuna kalan Beşiktaş dün tarih yazdı. Leipzig karşısında küçük düşen Fransızlar ise elendi", Marca da "Beşiktaş berabere kalıyor ve lider olarak gruptan çıkıyor. Kara kartallar iyi bir takım olduklarını dün gece göstererek son 16 turuna uçtu" yorumlarıyla okurlarına aktardı.

Fransızlar umutlanmıştı

Bu arada Fransız basını henüz Monaco-Leipzig maçı oynanmadığı için Beşiktaş'ın Porto ile beraberliğini, temsilcilerinin şansını devam ettirmesi yönünden olumlu bulmuştu. Ancak Monaco'nun Leipzig'e 4-1 mağlup olması Fransız ekibinin Devler Ligi'ne veda etmesine neden oldu.

Conceiçao'dan maç sonrası ilginç sözler Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası şaşırtan açıklamalar yaptı."Böyle bir atmosferde ve bizden 5 kat fazla bir bütçeye sahip takıma karşı oynamak kolay değildi" diyen Conceiçao şaşkınlığa sebep oldu."İyi niyetli görmek lazım"Portekizli teknik adam ayrıca, Aboubakar'ın maç sonrası siyah-beyazlı taraftarlarla üçlü çektirmesiyle ilgili şunları söyledi:Beşiktaş taraftarlarıyla tezahürata eşlik mi etti? Benim haberim yok. Beşiktaş, Aboubakar ile ilgileniyor mu. Başkana teklif sunabilirsiniz. Futbolda oyuncular farklı takımlarda oynarlar. Oyuncular oynadıkları bir önceki takımı unutamayabilirler. Taraftarlar sevgi gösterilerinde bulunur, nitekim öyle oldu. Quaresma da oyundan çıkarken Porto taraftarları tarafından alkışlandı. Quaresma da onları selamladı. Aboubakar'ın Beşiktaş taraftarları tarafından sevilmesi, çağrılması ve sevgi gösterisine maruz kalması normal. Bunu iyi niyetli olarak görmek lazım.

Ricardo Quaresma'dan olay açıklama Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, gruptan çıkmayı garantiledikleri Porto maçı sonrasında Leipzig taraftarının tepkisini çeken sözler söyledi.Bunun sebebi ise Portekizli yıldızın Leipzig maçında Porto için oynayacağını söylemesi. Quaresma eski bir Portolu olarak gruptan ikinci olarak Porto'nun çıkmasını istediğini ifade ederken şu ifadeleri kullandı;Leipzig'le oynayacağımız maçta Porto'nun turu geçebilmesi için ne gerekiyorsa yapacağım.Bilindiği üzere Porto ve Leipzig, grubun son haftasında ikincilik mücadelesi verecek. Casillas Pepe'yi paylaştı Adriano'ya şans dilediŞenol Güneş'ten soyunma odasında zafer konuşmasıTolgay Arslan: Beşiktaş'a 5 yıllık imza attımBeşiktaşlılar Liverpool'u istiyor

05,22 dk 21 Kasım 2017 Diğer Beşiktaş 1-1 Porto (Geniş Özet) Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu ağırlayan Beşiktaş tarih yazdı. Temsilcimiz 1-1 biten maç sonunda gruptan çıkmayı garantiledi. İşte tarihi maçın geniş özeti.



