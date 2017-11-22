UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında oturan isim belli oldu

Beşiktaş-Porto maçını Cumhurbaşkanı Erdoğan'la izleyen sürpriz isim

Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'ın sahasında Porto'yu ağırladığı mücadeleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da stadyumdan takip etti. Tribünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında sürpriz bir isim de vardı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, karşılaşmayı tribünden takip etti.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile Portekiz'in Porto takımları arasında oynanan karşılaşmayı izledi.

Vodafone Park'taki mücadeleyi tribünden takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, stada gelişinde Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman karşıladı.

Müsabakayı ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da takip etti.

Kuveyt Meclis Başkanı da izledi

Asya Parlamenter Asamblesi 10. Genel Kurulu'na katılmak üzere İstanbul'da bulunan Kuveyt Meclis Başkanı Marzouq Al-Ghanim de dünkü karşılaşmayı izledi.

  • Marzouq Al-Ghanim, mücadeleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile protokol tribününde takip etti.

Talisca'nın golünde Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle sevindi
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Talisca'nın golünde Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle sevindi

Temsilcimiz Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde Porto'yu konuk etti. Siyah Beyazlı takım 41. dakikada Talisca'nın golüyle maçta eşitliği sağladı. Talisca'nın skoru 1-1'e getiren golü sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan böyle sevindi.

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