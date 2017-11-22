Beşiktaş-Porto maçını Cumhurbaşkanı Erdoğan'la izleyen sürpriz isim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile Portekiz'in Porto takımları arasında oynanan karşılaşmayı izledi.

Vodafone Park'taki mücadeleyi tribünden takip eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, stada gelişinde Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman karşıladı.

Müsabakayı ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak da takip etti.

Kuveyt Meclis Başkanı da izledi

Asya Parlamenter Asamblesi 10. Genel Kurulu'na katılmak üzere İstanbul'da bulunan Kuveyt Meclis Başkanı Marzouq Al-Ghanim de dünkü karşılaşmayı izledi.

Marzouq Al-Ghanim, mücadeleyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile protokol tribününde takip etti.