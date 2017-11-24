Beşiktaş'a dev rakipler

Beşiktaş, Porto beraberliğiyle Şampiyonlar Ligi'nde grubunu lider bitirmeyi garantiledi. Bunu başaran ilk Türk takımı olan siyah-beyazlıların rakibi 11 Aralık'taki kura çekiminde belli olacak. Beşiktaş, kendi grubu dışındaki 7 ikinciden biriyle eşleşecek ve ilk maçı deplasmanda oynayacak. İlk maçlar 13, 14, 20 veya 21 Şubat'ta, rövanşları 6, 7, 13 veya 14 Mart'ta oynanacak. Real Madrid'in grubunu 2. bitirmesi kesinleşirken, Beşiktaş'ın şuanki puan durumları itibariyle en yakın muhtemel rakipleri ise Basel, Bayern Münih, Roma, Juventus, Sevilla, Shakhtar Donetsk olarak dikkat çekiyor.

A Grubu'nda Manchester United'ı 1-0 yenen Basel, son haftaya 9 puanla ikinci sırada giriyor. B Grubu'nda Paris Saint Germain ve Bayern Münih ikinci turu garantilediler. Son haftadaki Bayern Münih-Paris Saint Germain maçı sıralamayı belirleyecek.

İTALYANLAR GELEBİLİR

C Grubu'nda son haftaya Chelsea 10, Roma 8, Atletico Madrid 6 puanda giriyor. Roma, Karabağ maçını kazanıp, Chelsea-A.Madrid maçının sonucunu bekleyecek. Roma'nın Chelsea'ye, Atletico'nun ise Roma'ya karşı ikili averaj üstünlüğü var. Mevcut durumda Roma en yakın muhtemel rakip olarak görülüyor. D Grubu'nda son haftaya Barcelona 11 puanla ve liderliği garantilemiş olarak giriyor. Juventus 8, Sporting 7 puana sahip.Bu grupta Juventus, Beşiktaş'a en yakın muhtemel rakip. E Grubu'nda son haftaya Liverpool 9, Sevilla 8, Spartak Moskova 6 puanla giriyor. İspanyollar grup ikinciliğine en yakın aday. F Grubu'nda Manchester City'nin liderliği, Feyenoord'un dördüncülüğü garanti. Son haftaya Shakhtar Donetsk 9, Napoli 6 puanla giriyor. Son maçlar Shakhtar Donetsk-Manchester City, Feyenoord-Napoli... Shakhtar'a beraberlik yetiyor. H Grubu'nda İlk iki sıranın ve takımların yerlerinin kesinleştiği tek grup. Tottenham 13, Real Madrid 10 puanda.