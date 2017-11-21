Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nden servet

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkarak ciddi bir geliri kasasına koydu.

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon tek katılımcı olarak 12.7 milyon euro katılım bedeli alan Beşiktaş, 25 milyon euro pazarlama geliri elde etti. Beşiktaş 11 puan ile 6 milyon euro'nun üzerinde puan geliri alırken bir üst tura çıkarak da 6 milyon euro daha kazandı.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki geliri toplamda 50 milyon euroya ulaşırken maç günü gelirleriyle bu rakam 60 milyon euroya seviyesine çıktı.

Aboubakar Beşiktaşlılara üçlü çektirdi Porto'nun yıldızı Aboubakar, Beşiktaş'la 1-1 berabere kaldıkları maç sonunda siyah beyazlı tribünlere üçlü çektirdi.Beşiktaş'ın Porto'yu 3-1 yendiği ilk maçta siyah beyazlıların soyunma odasına girip galibiyeti kutladığı için eleştiri alan Aboubakar bu kez de 1-1 biten maç sonunda siyah beyazlı taraftarlara üçlü çektirdi. O anlar sosyal medyada büyük yankı uyandırdı:

Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazdı Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi G Grubu 5. maçında Porto ile Vodafone Park'ta 1-1 berabere kaldı. Siyah beyazlılar bu sonuçla 11 puana ulaşarak grubu lider olarak bitirmeyi garantiledi ve adını tarihte ilk kez bir üst tura yazdırdı.Beşiktaş 19. dakikada Babel ile gole yaklaştı. Hollandalı oyuncunun ceza sahasından şutunu Porto kalecisi Jose Sa kornere çeldi.Porto 29. dakikada Felipe'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Golden 4 dakika sonra Beşiktaş Quaresma ile beraberlik golüne çok yaklaştı. Adriano'nun pasıyla topla buluşan Quaresma, ceza sahası içi sağ çaprazdan şutunu çekti ancak top kaleciden döndü.Beşiktaş ilk yarının 41. dakikasında Talisca ile beraberliği yakaladı. Babel'in pası sonrası sol tarafta topla buluşan Cenk Tosun rakibinden şık bir şekilde sıyrılarak ceza sahasına girdi. Cenk'in pasında Talisca, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi.Video: Talisca'nın golünde Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle sevindiİkinci yarıya Beşiktaş etkili başladı. 58. dakikada Babel'in ceza sahası dışından şutu üst direkten geri döndü. Bu pozisyondan 3 dakika sonra Beşiktaş Quaresma ile 2. gole yaklaştı. Portekizli oyuncunun sol çaprazdan vuruşunda kaleci topu güçlükle kornere çeldi.Karşılaşmanın kalan dakikalarında Beşiktaş galibiyet golüne yaklaştı ancak Jose Sa'yı geçemedi ve mücadele 1-1'lik beraberlikle sona erdi.Video: Beşiktaş 1-1 Porta (Geniş Özet) Tek tek deviriyoruz, adım adım gidiyoruz! #RoadToKiev Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (21 Kas 2017, 10:50 PST) 5 Avrupa devi Vodafone Park'taAboubakar alkışlarla karşılandı

Tek tek deviriyoruz, adım adım gidiyoruz! #RoadToKievYeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (21 Kas 2017, 10:50 PST)