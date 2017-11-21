Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi'nden servet

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile 1-1 berabere kalarak gruptan çıkmayı garantiledi. Siyah beyazlılar bu sonucun ardından kasasına ciddi bir para sokmuş oldu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkarak ciddi bir geliri kasasına koydu.
Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon tek katılımcı olarak 12.7 milyon euro katılım bedeli alan Beşiktaş, 25 milyon euro pazarlama geliri elde etti. Beşiktaş 11 puan ile 6 milyon euro'nun üzerinde puan geliri alırken bir üst tura çıkarak da 6 milyon euro daha kazandı.
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki geliri toplamda 50 milyon euroya ulaşırken maç günü gelirleriyle bu rakam 60 milyon euroya seviyesine çıktı.
Tek tek deviriyoruz, adım adım gidiyoruz! #RoadToKievYeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (21 Kas 2017, 10:50 PST)
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