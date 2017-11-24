Beşiktaş'ta üç eksik

Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında yarın Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Süper Lig'de 13. hafta maçları öncesi Beşiktaş 22 puan ve averajla 3'üncü, Evkur Yeni Malatyaspor ise 14 puanla 13'üncü sırada bulunuyor.





Üç isim cezalı

Evkur Yeni Malatyaspor ile lig tarihinde ilk kez karşılaşacak Beşiktaş, deplasmandaki mücadeleye üç savunma oyuncusundan yoksun çıkacak.

Teleset Mobilya Akhisarspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Dusko Tosic ve Gary Medel'in yanı sıra cezası devam eden Caner Erkin, Malatya'da forma giyemeyecek.

Babel sınırda

Beşiktaş'ta Evkur Yeni Malatyaspor maçı öncesinde Ryan Babel sarı kart ceza sınırında bulunuyor.