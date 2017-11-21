Bongonda'dan dikkat çeken hareket: Her şeyi sildi

Trabzonspor'ın sezon başında Celta Vigo'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Bongonda, Instagram hesabından dikkati çeken bir harekete imza attı.
Bordo-mavili kulüpte forma şansı bulamayan Belçikalı oyuncu, resmi hesabından Trabzonspor'la ilgili olan fotoğraflarını sildi.
22 yaşındaki oyuncu Trabzonspor formasıyla 3'ü Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 4 maçta forma giydi. Ligde skor üretemeyen Bongonda, kupada 1 gol kaydetti.
- Bongonda'nın güncellediği Instagram hesabında yaptığı son paylaşımın tarihi 17 Ağustos olarak gözüküyor.
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