SÜPER LİG

Bongonda'dan dikkat çeken hareket: Her şeyi sildi

Trabzonspor'da forma şansı bulamayan kanat oyuncusu Theo Bongonda, Instagram hesabından bordo-mavili takımla olan fotoğraflarını kaldırdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bongonda bordo-mavili formayla 3'ü ilk 11 olmak üzere 4 resmi maçta forma giydi.

Bongonda bordo-mavili formayla 3'ü ilk 11 olmak üzere 4 resmi maçta forma giydi.

Fotoğraf: AA

Trabzonspor'ın sezon başında Celta Vigo'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Bongonda, Instagram hesabından dikkati çeken bir harekete imza attı.

Bordo-mavili kulüpte forma şansı bulamayan Belçikalı oyuncu, resmi hesabından Trabzonspor'la ilgili olan fotoğraflarını sildi.

22 yaşındaki oyuncu Trabzonspor formasıyla 3'ü Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere 4 maçta forma giydi. Ligde skor üretemeyen Bongonda, kupada 1 gol kaydetti.

  • Bongonda'nın güncellediği Instagram hesabında yaptığı son paylaşımın tarihi 17 Ağustos olarak gözüküyor.



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