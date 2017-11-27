BUNDESLİGA

Dortmund'da Mario Götze şoku: 6 hafta forma giyemeyecek

Borussia Dortmund'da Götze ilk yarıyı kapattı

Schalke 04 maçında sakatlanan Borussia Dortmund'lu Mario Götze, 6 hafta sahalardan uzak kalacak.

Haber Merkezi AA
Götze metabolizmasındaki bir problem nedeniyle uzun süre forma giyememiş ve sahalara yeni dönmüştü.

Götze metabolizmasındaki bir problem nedeniyle uzun süre forma giyememiş ve sahalara yeni dönmüştü.

Fotoğraf: Reuters

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'da forma giyen Mario Götze, sakatlığı sebebiyle sezonun ilk yarısındaki kalan maçlarda forma giyemeyecek.

Borussia Dortmund kulübünden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun ayak bileğindeki bağlarda kısmi yırtık tespit edildiği ve 6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Alman oyuncunun en erken ikinci yarının başında 14 Ocak 2018'de Wolfsburg'a karşı oynanacak karşılaşmada forma giyebileceği ifade edildi.

  • Götze, Borussia Dortmund'un 25 Kasım Cumartesi günü Schalke 04 ile 4-4 berabere kaldığı karşılaşmanın 76. dakikasında girdiği ikili mücadelede sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

Yorum

Yorum

    Kaydet
    Font
    +
    Çok yakında!

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.