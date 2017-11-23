Bu Beşiktaş korkutuyor

Beşiktaş'ın Porto ile 1-1 berabere kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nu lider tamamlamayı garantilemesi, dünya basınında geniş yer buldu. UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın önemli bir başarıya imza attığı belirtilerek, "İlk kez bir Türk takımı, Şampiyonlar Ligi'nde grubunu lider tamamladı. Artık Leipzig, Porto ile ikincilik mücadelesi verecek" ifadeleri kullanıldı. İngiliz gazetesi Daily Mail, "Beşiktaş tarihinde bir ilke imza attı" başlığıyla sunduğu haberde, siyah-beyazlı takımın hak ederek grup liderliğine uzandığını kaydederek, "Beşiktaş, evinde geriye düştüğü maçta büyük bir mücadele vererek aradığı golü Talisca ile buldu ve tarihinde ilk kez son 16 turuna adını yazdırdı" değerlendirmesini yaptı. Fransız haber ajansı AFP, "Beşiktaş son 16 turunda" başlığıyla verdiği haberde, "Siyah-beyazlılar, 1992'de format değiştirerek bugünkü adını alan Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez üst tura yükselirken, G Grubu'nu lider tamamlamayı garantiledi. Büyük başarı" yorumunda bulundu.

EUROSPORT'TAN CENK'E ÖVGÜ

Uluslararası spor kanalı Eurosport, performansı nedeniyle milli oyuncu Cenk Tosun'u överek, "Orta sahadan kaptığı topla ilerleyerek harika bir asiste imza atan Cenk Tosun, Talisca'ya grup liderliği golünü attırdı" değerlendirmesine yer verdi. İtalyan Corriere dello Sport, Talisca ile Cenk Tosun'un fotoğraflarıyla okuyucusuna sunduğu haberde, Vodafone Park'ta seyirci desteğini alan Beşiktaş'ın birçok pozisyondan yararlanamadığını kaydetti. ABD basınından USA Today, Beşiktaş'ın, Talisca'nın golünün yanı sıra Ryan Babel ve Ricardo Quaresma ile pozisyonlara girdiğini ve galibiyeti kaçıran taraf olduğunu belirtti.

PORTEKİZ BASINI 1 PUANA SEVİNDİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 1-1 sona eren Beşiktaş-Porto maçı Portekiz basınında geniş yer buldu. "Monaco'yu yen üst tura çık" başlığını atan Record gazetesi, "Porto, cehennemden 1 puan çıkardı. Aboubakar'a siyah-beyazlı taraftarlar büyük sevgi gösterdi. Beşiktaş grupta lider olmayı garantiledi" ifadelerini kullandı. As gazetesi de, "Bu Beşiktaş korkutuyor" başlığıyla çıktığı haberde, siyah-beyazlıların namağlup şekilde 5. maçlar sonunda son 16'ya kalmasını okuyucularına övgü dolu sözlerle anlattı. "Ejderhalar cehennemde hayatta kalmayı başarıyor" başlığını kullanan A Bola gazetesi de, "UEFA Avrupa Ligi'ni garantileyen Porto'nun Şampiyonlar Ligi'ndeki geleceği sahasında Monaco'ya karşı oynayacağı son maça bağlı. Kazanırsa, Almanlar maç sonucuna bakmadan gruptan ikinci çıkacak. Türkler ise grup birincisi olarak yoluna devam etmeyi garantiledi" diye yazdı. Porto'nun Vodafone Park'tan 1 puan çıkarmasının önemli bir durum olduğunu yazan O Jogo gazetesi "Ejderha cesareti" başlığı altında "Felipe'nin golü, İstanbul cehenneminde önemli bir puanı garantiledi" yorumunu yaptı.

KARA KARTAL TURA UÇTU

Bu arada İspanyol spor gazetelerinden El Mundo Deportivo, Beşiktaş-Porto mücadelesini "Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez son 16 turuna kalan Beşiktaş tarih yazdı. Leipzig karşısında küçük düşen Fransızlar ise elendi", Marca da "Beşiktaş berabere kalıyor ve lider olarak gruptan çıkıyor. Kara Kartallar iyi bir takım olduklarını dün gece göstererek son 16 turuna uçtu" yorumlarıyla okurlarına aktardı. İngiliz The Sun Gazetesi ise, "Türk Lokumu" başlığını attığı haberde; "Beşiktaş, 31 yıllık Şampiyonlar Ligi 2. tur hasretini sonlandırdı" ifadelerini kullandı.

Avrupa'da kupa istiyorum

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman siyah-beyazlıların Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselmesinin ardından Bein Sports'a özel açıklamalarda bulundu. İkinci turda kolay rakip olmadığını dile getiren Orman, "Real Madrid en azından şimdi gelmesin. İkinci turda kolay rakip yok. Buna rağmen Beşiktaş, bu oyun düzeniyle herkesi zorlayabilecek bir takım" dedi. Şampiyonlar Ligi'nde kazanılan paradan ziyade, taraftarı mutlu etmeye çalıştıklarını belirten Fikret Orman, "Bizim açımızdan Şampiyonlar Ligi'nden gelen paranın bir önemi yok. Oyuncularla, teknik ekiple beraber bizim bütün arzumuz taraftarı mutlu etmek. Para kazanılır, harcanır, önemi yok. Berabere kaldığımız için 500 bin Euro kazandık. Tur atladığımız için de 6 milyon Euro. Ama bundan futbolcularımız da primleriyle istifade ediyor" ifadelerini kullandı.

100 MİLYON TARAFTARA ULAŞACAĞIZ

Beşiktaş'ın her yerde taratar edindiğini dile getiren Orman, “Dünya kulübü olacağız, 100 milyonun üzerinde taraftar kitlesine ulaşacağız. Global bir kulüp olmak, bir dünya markası olmak açısından Beşiktaş'a mutlaka bir Avrupa kupası getirmek istiyorum" şeklinde konuştu. Kaptan Oğuzhan Özyakup'un durumuna da açıklık getiren Fikret Orman, "Oğuzhan bu takımın kaptanı. Beşiktaş istediği sürece hiçbir oyuncusu gitmez" dedi.

Bizde hedef bitmez

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Porto ile 1-1 berabere kaldıkları maçta istedikleri sonucu alarak üst tura yükseldiklerini söyledi. Güneş, grup mücadelesinin bitmesine bir maç kala lider olarak üst tura çıkmayı garantilediklerine dikkati çekerek, "İyi başlayıp, iyi bitirdik. Denk kalan takımlar arasında oynanan gruptan çıkmak önemliydi. Hak ettiğimiz sonucu aldık" diye konuştu. Son 2 karşılaşmada akıllı oynayarak lider çıkmayı garantilediklerini vurgulayan Güneş, tek olumsuzluklarının bu mücadelelerde yitirdikleri 4 puan olduğunu dile getirdi.

NE YAPACAĞIMIZI GÖRECEĞİZ

Lider olarak üst tura çıkarak çok güzel bir iş başardıklarını belirten Güneş, "Seviyemizi yükselttik. Bu Türkiye'yi iyi temsil ettiğimiz gösteriyor. Bir üst turda ne yapacağımızı şimdi göreceğiz. Bir adım daha yükseldik, biraz daha gayret göstermek istiyoruz" ifadelerini kullandı. Şenol Güneş, Beşiktaş'ın başında tarih yazdığı yönündeki soru üzerine, "Tarih yazma lafı çok konuşuluyor. Tarih geçmişte kalıyor, biz işimize bakıyoruz. Karakterimiz güçlü olunca bir yere geliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

TOPUMUZU OYNAYACAĞIZ

Son 16 turunda R. Madrid, B. Münih ve Barcelona gibi takımlarla eşleşmeyi isteyip istemeyeceği sorusu üzerine Güneş, şunları söyledi, "Geçen sezon gruptan çıkma sıkıntımız vardı. Bunu başardık. Bir engeli aştık ama hedef bitmez. İnsanlar başarıya doyumsuz olmalı. Real Madrid, Barcelona, Bayern Münih, bunlar üst seviye takımlar. Çıkıp yine oyunumuzu oynayacağız. Rakip çıktığı zaman konuşuruz. Kendimizi görme açısından bir durum olacak."

Avrupa'da yenilmiyor

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ndeki grup mücadelesinde de Türk takımları içinde kolay yenilmeyen ekip haline geldi. Geçen sezon gruptaki ilk 5 maçında mağlubiyet almayan siyah-beyazlı ekip, bu sezon da aynı başarıyı gösterdi. Beşiktaş, iki sezonda ilk 5 maçtaki performansıyla Fenerbahçe'nin 3 maçlık yenilmezlik serisini daha da ileriye taşımayı başardı. Son 2 sezonda Şampiyonlar Ligi'nde şu ana dek 11 karşılaşma yapan siyah-beyazlı takım, sadece 1 kez mağlup oldu. Geçen sezon grubun son maçında Dinamo Kiev'e 6-0 yenilerek bu mağlubiyetini alan Beşiktaş, ayrıca 4 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

Ülke puanına büyük katkı

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu beşinci maçında Porto ile 1-1 berabere kalan ve grup mücadelesinin bitmesine bir karşılaşma kala son 16 turunda yer almayı garantileyen Beşiktaş, son 5 sezonda ülke puanına en çok katkı veren takım oldu. Geçen sezon Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kadar yükselen, 2017-2018'de de Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmayı garantileyen siyah-beyazlı ekip, son 5 sezonda toplam 58,5 puan elde etti. Beşiktaş'ın etkili olduğu bu 5 sezonda F.Bahçe, 30,5 puanla ikinci sırada yer aldı. Bu sezon ön elemede Avrupa mücadelesine veda eden Galatasaray da 29,5 puan topladı.

Casillas’tan Pepe paylaşımı

Beşiktaş’ın Portekizli futbolcusu Pepe, Real Madrid’den eski takım arkadaşı İspanyol kaleci Iker Casillas ile Porto maçında tekrar buluştu. Casillas, maç sonunda da Pepe ile beraber stattan ayrılırken, sosyal medya hesabından da fotoğraflarını paylaştı. Real Madrid’de yıllarca beraber forma terleten ikili, Dolmabahçe’de oynanan müsabakada rakip olmalarına rağmen sahada karşılaşmadı. Pepe maça ilk 11’de başlarken, Casillas ise yedek bekledi. Müsabaka sonrasında iki yakın arkadaş, stattan sohbet ederek ayrıldı. Deneyimli kaleci, ayrıca karşılaşma sonrasında sosyal medya hesabından Pepe ile çektirdikleri fotoğrafı paylaştı.