Colin Kazım'dan Türk bayraklı kutlama

Ligde 16 Kasım'da konuk ettiği Fluminense'yi 3-1 yenerek bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Corinthians, düzenlenen törenle kupasını aldı. Ligde 7. şampiyonluğunu ilan eden Corinthians'a sahasında Atletico Mineiro ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından kupası takdim edildi.

Colin Kazım, sosyal medya hesabı Twitter'dan şampiyonluk kutlamalarında Türk bayrağıyla çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Türk oyuncu, ay-yıldızlı bayrağı taşıyan Corinthianslı taraftarlarla özçekim gerçekleştirdiği fotoğrafı da yayımladı.

Milli futbolcu, 2017 Ocak'tan bu yana formasını giydiği Corinthians ile ligde çıktığı 13 maçta bir kez fileleri havalandırdı.

Obrigado Brasil e meus Corinthianos pic.twitter.com/162tCehyYP