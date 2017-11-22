Conceiçao'dan maç sonrası ilginç sözler

Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maç sonrası şaşırtan açıklamalar yaptı.

"Böyle bir atmosferde ve bizden 5 kat fazla bir bütçeye sahip takıma karşı oynamak kolay değildi" diyen Conceiçao şaşkınlığa sebep oldu.



"İyi niyetli görmek lazım"

Portekizli teknik adam ayrıca, Aboubakar'ın maç sonrası siyah-beyazlı taraftarlarla üçlü çektirmesiyle ilgili şunları söyledi:

Beşiktaş taraftarlarıyla tezahürata eşlik mi etti? Benim haberim yok. Beşiktaş, Aboubakar ile ilgileniyor mu. Başkana teklif sunabilirsiniz. Futbolda oyuncular farklı takımlarda oynarlar. Oyuncular oynadıkları bir önceki takımı unutamayabilirler. Taraftarlar sevgi gösterilerinde bulunur, nitekim öyle oldu. Quaresma da oyundan çıkarken Porto taraftarları tarafından alkışlandı. Quaresma da onları selamladı. Aboubakar'ın Beşiktaş taraftarları tarafından sevilmesi, çağrılması ve sevgi gösterisine maruz kalması normal. Bunu iyi niyetli olarak görmek lazım.