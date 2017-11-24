SÜPER LİG

Deniz Türüç'ün bonservis bedeli açıklandı

Kayserispor'da gösterdiği performansla büyük kulüplerin transfer listesine giren Deniz Türüç'ün sözleşmesinde 10 milyon euroluk serbest kalır maddesi olduğu ortaya çıkı. Başkan Erol Bedir'in "Bu parayı getiren Deniz'i alır" dediği belirtildi.

Haber Merkezi Diğer
24 yaşındaki Deniz Türüç bu sezon ligde çıktığı 11 maçta 1 gol 4 asist kaydetti.

24 yaşındaki Deniz Türüç bu sezon ligde çıktığı 11 maçta 1 gol 4 asist kaydetti.

Fotoğraf: AA

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, 2020 yılına kadar kulüple sözleşmesi bulunan ve adı transferde Galatasaray'la anılan Deniz Türüç'le ilgili net bir mesaj verdi.

Fanatik'te yer alan habere göre Bedir'in açıklamaları şöyle;

"10 milyon euroyu getiren alır"

  • "Deniz Türüç’ün sözleşmesinde 10 milyon Euro’ya (45 milyon TL) serbest kalır maddesi var. Getiren alır, bu kadar basit. Boş yere yaygara çıkarmaya gerek yok."
2015-2016 sezonunda 500 bin euro karşılığında transfer edilen Deniz Türüç, Kayserispor formasıyla çıktığı 90 maçta 18 gol atarken, 15 de asist yapma başarısı gösterdi. Başarılı oyuncu gösterdiği bu performansla A Milli, Takım'a kadar yükseldi.

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