Deniz Türüç'ün bonservis bedeli açıklandı

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, 2020 yılına kadar kulüple sözleşmesi bulunan ve adı transferde Galatasaray'la anılan Deniz Türüç'le ilgili net bir mesaj verdi.

Fanatik'te yer alan habere göre Bedir'in açıklamaları şöyle;

"10 milyon euroyu getiren alır"

"Deniz Türüç’ün sözleşmesinde 10 milyon Euro’ya (45 milyon TL) serbest kalır maddesi var. Getiren alır, bu kadar basit. Boş yere yaygara çıkarmaya gerek yok."

2015-2016 sezonunda 500 bin euro karşılığında transfer edilen Deniz Türüç, Kayserispor formasıyla çıktığı 90 maçta 18 gol atarken, 15 de asist yapma başarısı gösterdi. Başarılı oyuncu gösterdiği bu performansla A Milli, Takım'a kadar yükseldi.