Derbinin bilet fiyatları açıklandı

Siyah-beyazlı takımın 2 Aralık Cumartesi günü saat 19.30’da Vodafone Park’ta Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın biletleri, saat 15.00'te satışa çıkarılacak.

Siyah-beyazlı kulübün resmi sitesinden yapılan duyuruya göre derbinin bilet fiyatları şöyle;

Kategori 1: 450 lira

Kategori 2: 400 lira

Kategori 3: 350 lira

Kategori 4: 325 lira

Kategori 5: 300 lira

Kategori 6: 275 lira

Kategori 7: 160 lira

Kategori 8: 150 lira

VIP: 800 lira

1903 A-E BLOK: 800 lira

1903 B-D BLOK : 850 lira

1903 C BLOK: 900 lira