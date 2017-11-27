SÜPER LİG

Beşiktaş-Galatasaray maçının bilet fiyatları belli oldu

Derbinin bilet fiyatları açıklandı

Süper Lig'de Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak derbi maçın biletleri, yarın satışa sunulacak.

Haber Merkezi AA
Beşiktaş ile Galatasaray Süper Lig'in 14. haftasında Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak.

Beşiktaş ile Galatasaray Süper Lig'in 14. haftasında Vodafone Park'ta kozlarını paylaşacak.

Siyah-beyazlı takımın 2 Aralık Cumartesi günü saat 19.30’da Vodafone Park’ta Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın biletleri, saat 15.00'te satışa çıkarılacak.

Siyah-beyazlı kulübün resmi sitesinden yapılan duyuruya göre derbinin bilet fiyatları şöyle;

  • Kategori 1: 450 lira
  • Kategori 2: 400 lira
  • Kategori 3: 350 lira
  • Kategori 4: 325 lira
  • Kategori 5: 300 lira
  • Kategori 6: 275 lira
  • Kategori 7: 160 lira
  • Kategori 8: 150 lira
  • VIP: 800 lira
  • 1903 A-E BLOK: 800 lira
  • 1903 B-D BLOK : 850 lira
  • 1903 C BLOK: 900 lira

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