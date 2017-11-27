Derbinin bilet fiyatları açıklandı

Siyah-beyazlı takımın 2 Aralık Cumartesi günü saat 19.30’da Vodafone Park’ta Galatasaray ile yapacağı karşılaşmanın biletleri, saat 15.00'te satışa çıkarılacak.
Siyah-beyazlı kulübün resmi sitesinden yapılan duyuruya göre derbinin bilet fiyatları şöyle;
- Kategori 1: 450 lira
- Kategori 2: 400 lira
- Kategori 3: 350 lira
- Kategori 4: 325 lira
- Kategori 5: 300 lira
- Kategori 6: 275 lira
- Kategori 7: 160 lira
- Kategori 8: 150 lira
- VIP: 800 lira
- 1903 A-E BLOK: 800 lira
- 1903 B-D BLOK : 850 lira
- 1903 C BLOK: 900 lira
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