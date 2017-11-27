Dünya şampiyonu Erdoğan

Suriye asıllı boksör Mahmut Ömer Manuel Charr, Rus rakibi Alexander Ustinov’u yenerek dünya şampiyonu oldu. Charr “Erdoğan’ın Suriyeli mültecilere ettiği yardımlar için minnettarım. Şampiyonluğu kazanınca kendisine kemerimi hediye etmek istiyorum” demişti.

Suriye asıllı Alman boksör Mahmut Ömer Manuel Charr, Rus boksör Alexander Ustinov’u yenerek ilk kez dünya şampiyonu (WBA) oldu. Almanya’nın Oberhausen şehrindeki König Pilsener Arena’da karşılaşan iki ünlü ağır sıklet boksörün mücadelesi dünyayı ekrana kilitledi. Maça hızlı başlayan Rus rakibi karşısında 4. raunttan itibaren oyunu dengeleyen Suriyeli boksör, 7. rauntta Ustinov’u salladı.

3 HAKEM CHARR LEHİNE OYLADI

Karşılaşma 12 raunt sonunda puana giderken WBA unvanını kazanan isim Suriye asıllı Mahmud Manuel Charr oldu. Maçı 3 hakem de 115-111, 116-111 ve 115-112 Charr lehine puanladı. Profesyonel kariyerinde 34 maçta 30 galibiyeti ve 4 mağlubiyeti bulunan 33 yaşındaki Manuel Charr, adını Vitali Klitschko ve Alexander Povetkin gibi isimlerle çıktığı maçlarla duyurmuştu.

KEMERİMİ ERDOĞAN’A HEDİYE EDECEĞİM

Manuel Charr, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, “Ben mülteci olmanın ne demek olduğunu çok iyi biliyorum. Erdoğan’ın Suriyeli mültecilere ne kadar yardımcı olduğunu da çok iyi biliyorum. Bunun için kendisine minnettarım. Kendisi benim gönlümde dünya şampiyonudur. Bu minnettarlığımın bir karşılığı olarak, dünya şampiyonluğunu kazanınca Türkiye’ye uçarak kendisini ziyaret edip, kemerimi hediye etmek istiyorum” demişti.