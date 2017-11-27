SÜPER LİG

Dursun Özbek'ten Tudor açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek teknik direktör Igor Tudor'la yola devam edeceklerini ve kulübün gündeminde hoca değişikliği olmadığını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Dursun Özbek, Tudor'a yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

Dursun Özbek, Tudor'a yapılan eleştirilere tepki gösterdi.

Sarı-kırmızılı kulbün başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Igor Tudor'la ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Özbek, "Hocamızla yollarımızı ayırmak gibi bir planımız yok" dedi.

Özbek'in Tudor'la ilgili açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Tudor'un gönderileceği konusu artık konuşulmasın"

  • "Haftalarca antrenörü eleştirilen, ne zaman gideceği konuşulan başka bir takım yok. Değerlendirmeyi taraftarımıza bırakıyorum. Tudor'un gönderileceği konusu artık konuşulmasın. Galatasaray'ın dostu olmayanlar yine de devam edebilir. Hocamızla yollarımızı ayrımak gibi bir planımız yok. Tudor'dan başka bu kadar eleştirilen bir hoca yok. Bunların amacı nedir? Basın mensupları bunu biraz kendi içinde tartışsın."

Süper Lig'de zirvede bulunan Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, büyük maç kazanamaması nedeniyle eleştirilerin hedefi oluyor.
Süper Lig'de zirvede bulunan Galatasaray'da teknik direktör Igor Tudor, büyük maç kazanamaması nedeniyle eleştirilerin hedefi oluyor.


Yorum

Yorum

    Kaydet
    Font
    +
    Çok yakında!

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.