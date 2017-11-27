Dursun Özbek'ten Tudor açıklaması

Sarı-kırmızılı kulbün başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Igor Tudor'la ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Özbek, "Hocamızla yollarımızı ayırmak gibi bir planımız yok" dedi.

Özbek'in Tudor'la ilgili açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Tudor'un gönderileceği konusu artık konuşulmasın"

"Haftalarca antrenörü eleştirilen, ne zaman gideceği konuşulan başka bir takım yok. Değerlendirmeyi taraftarımıza bırakıyorum. Tudor'un gönderileceği konusu artık konuşulmasın. Galatasaray'ın dostu olmayanlar yine de devam edebilir. Hocamızla yollarımızı ayrımak gibi bir planımız yok. Tudor'dan başka bu kadar eleştirilen bir hoca yok. Bunların amacı nedir? Basın mensupları bunu biraz kendi içinde tartışsın."



